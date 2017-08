Existe la chance de que Teo Gutiérrez siga un año más a préstamo en Central

Lo primero que hay que saber es que cuando se escribe sobre Teófilo Gutiérrez siempre hay riesgo de equivocarse. Porque en el insondable universo en el que se mueve el delantero colombiano todo puede pasar. Nada puede darse por descontado o sobreentendido. Por eso es imposible asegurar que continuará vistiendo la camiseta canalla a partir del 30 de junio, fecha en la vence el préstamo que tiene firmado con Central.

El vicepresidente primero de Central, Luciano Cefaratti, llegó ayer desde Lisboa, ciudad a la que fue invitado para participar del Congreso Internacional de Fútbol "The Future of Football" organizado por Sporting de Lisboa, justamente el club que es el dueño del pase de Teo. El directivo aprovechó el viaje para reunirse con sus pares portugueses y tantear la posibilidad de extender por un año más el préstamo del atacante, aunque la decisión final correrá exclusivamente por el jugador. En ese sentido, Teo no contempla como una utopía seguir en Rosario. Le gusta y está cómodo en la ciudad, su familia también se adaptó, pero lo que realmente lo moviliza es la posibilidad de jugar el Mundial 2018 con la selección Colombia. Y él sabe mejor que nadie que para lograr eso necesita tener continuidad y reforzar cada convocatoria con un nivel parecido al que está mostrando ahora en Central. Además para seducir a José Pekerman, el técnico cafetero, sólo tiene por delante las fechas eliminatorias de agosto, septiembre y octubre. Es decir no hay mucho tiempo para convencerlo y quedarse con uno de los lugares de la lista para Rusia, siempre y cuando Colombia clasifique.

Hasta ahí la situación parece encaminada para que el hincha de Central se ilusione con Teo más allá de mitad de año. Aclaración por las dudas. La operación económica para quedarse con los servicios futbolísticos del delantero cuesta 3,4 millones netos, una cifra que Central y pocos clubes están dispuestos a desembolsar por un crack de carácter irascible como Teo.

Precisamente los problemas de conducta que supo mostrar y la falta de adaptación a las normas de convivencia que tanto cuida el grupo canalla encierran entre puntos suspensivos la chance de que Teo continúe. En esto vale una mención porque viene a cuento. Luego del sainete que mantuvo con Marco Ruben por la disputa de un penal contra Godoy Cruz y la posterior autocrítica que ensayó sobre esa situación tras convertir ante Tigre, la relación de Teo con los referentes del plantel transita por una tensa calma. Está claro que no comulga con el discurso colectivo de la tropa. Teo hace la suya y refuerza sus lazos de amistad con Gustavo Colman, pero tampoco es que les da vuelta la cara a sus compañeros ni el resto se va hacia otro lado cuando ve venir al colombiano. La verdad es que tras aquel episodio con Marco, que tomó impulso mediático porque ocurrió en medio de un partido, Teo domó sus arranques y está algo más manejable. Aunque cada vez que tiene una oportunidad con la prensa de Buenos Aires se encarga de marcar las diferencias que aún mantiene con Ruben. No fue casualidad que en una nota con TyC Sports dijera lo siguiente: "El día que Ruben me ponga un pase gol, estaremos para cosas importantes". Esa declaración cayó como la mona en el seno del plantel y volvió a disparar el conflicto. Igual, el clima en Arroyo Seco no es tan irrespirable como antes. De ahí que si Teo sigue, primero deberá zurcir las heridas que aún están abiertas en el grupo por algunas de sus actitudes.