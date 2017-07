"Estoy tranquilo con el plantel, pero se fueron muchos goles", admitió el Chocho Llop

Está claro que Juan Manuel Llop tiene un enorme desafío por delante, que es nada más ni nada menos que armar un equipo casi de cero. Para eso fue convocado y ese es su rol como entrenador. Sabe mejor que nadie que la tendrá muy difícil, pero eso no lo amilana y por el contrario está convencido de que es posible armar un nuevo Newell's competitivo, protagonista y que esté a la altura de la historia del club. Ayer el DT ofreció una rueda de prensa en Bella Vista y manifestó con optimismo: "Estoy muy tranquilo con el plantel que tengo, tenemos muy buenos jugadores".

Claro que también reconoció que "es muy importante la cantidad de goles que se fueron, pero tenemos que resolverlo, para eso nos convocaron". La referencia del Chocho fue a que ya no seguirán en el plantel Ignacio Scocco (12 goles), Maximiliano Rodríguez (9 tantos) ni Mauro Formica (7 goles), todos de una gran última temporada en el equipo que condujo Diego Osella, que terminó con 40 goles a favor. Lo que equivale a que el tridente hizo el 70 por ciento de los goles rojinegros en el certamen de 30 fechas.

Por supuesto que Llop fue consultado sobre el tema prioritario que ocupó ayer la agenda leprosa, que fue el anuncio que hizo el jueves Maxi Rodríguez sobre su salida de Newell's. "Es una lástima no poder compartir este proyecto con Maxi Rodríguez, más allá de que teníamos una idea futbolística con él, me parece que desde lo grupal y lo que representa es una lástima", dijo en el inicio de la charla el DT en Bella Vista. Aunque a pesar de que lamentó no contar con la Fiera en el plantel, el entrenador ya está analizando opciones para reemplazarlo.

En tanto, de cara a quién podrá suceder a Maxi en la capitanía, el Chocho expresó que "pensamos a Luciano Pocrnjic como una posibilidad".

Y consultado acerca de cómo se imagina que será el equipo sin Maxi Rodríguez, expresó: "En esa zona tenemos a Brian (Sarmiento), a (Víctor) Figueroa, a Mauro (Guevgeozian) y a otros chicos del club. No es tan fácil contratar más, también hay que adaptarse a la situación económica para que no pase lo del semestre pasado".

En ese sentido, el director técnico rojinegro dijo que lo vio muy bien a Brian Sarmiento. "Estoy muy tranquilo con el plantel que tengo, tenemos muy buenos jugadores", señaló para apuntar que "hasta el lunes o martes" esperarán a los mediocampistas Giovanni Zarfino y Joaquín Arzura.