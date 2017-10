"Estoy reconvencido de que vamos a revertir la situación", afirmó Montero

"Estoy reconvencido de que vamos a revertir la situación". Desde el convencimiento Paolo Montero está firme, al pie del cañón. Según dijo, no se le cruza por la cabeza otra cosa más que volverse desde Córdoba con el pasaje a semifinales de la Copa Argentina. Pero esa frase, que repitió varias veces en la conferencia de ayer en Arroyo Seco, tiene un por qué. Si su equipo fuera un violín, otra sería la cuestión. Pero el escenario es distinto, condicionado por él mismo. Y no reniega de eso, porque a las preguntas sobre su continuidad las responde sin el más mínimo dejo de sorpresa. "Miro a los jugadores y sé que vamos a darlo vuelta", insiste el técnico canalla, mientras levanta su brazo izquierdo, al que mira, antes de decir "mirá, me erizo", en una clara señal que la previa de este partido la vive de una manera especial y que espera una respuesta positiva de sus dirigidos.

Tras la derrota ante Argentinos Juniors, Montero entró a la sala de conferencias y, antes de hablar con los dirigentes, puso el foco rápidamente en el partido de mañana ante Godoy Cruz. Después sí se explayó un poco más de las consecuencias que este encuentro puede tener sobre su futuro. Por eso la pregunta obligada, sobre si un traspié podía provocar su alejamiento de Arroyito. "¡Pa! Hoy estoy tan convencido de que vamos a revertir la situación que eso te lo puedo contestar el lunes a la noche", tiró Paolo en otra muestra de convencimiento. Aunque, insiste, jamás esquivándole al bulto. Por eso hasta se permitió cierta distensión cuando dijo: "A las ocho menos cuarto terminará el partido y a los 15 minutos iré a la conferencia, como siempre. Ahí podremos hablar". Y agregó: "Son momentos que se dan. En el torneo arrancamos con un empate, pero jugando bien y después sí fuimos de mayor a menor, eso no lo puedo negar, pero les tengo una fe bárbara a los jugadores.

Estas consultas tienen que ver por la conferencia que diste después del último partido, pero también por lo que fue el rendimiento del equipo contra Argentinos.

Al grupo lo vi muy bien. Conversamos mucho mano a mano, en grupo, con los referentes e incluso con los más jóvenes y a todos los vi bien. Ellos mismos saben que tienen que revertir la situación. Ellos más que nadie la tienen reclara.

¿Cómo pensás encarar este partido?

Tenemos que ser cautos porque Godoy Cruz llega bien. Los recaudos que se tomaron con Boca fueron para sacarle la velocidad y metros a sus delanteros. Ahora es diferente porque los jugadores son otros y por ahí tienen menos velocidad que los de Boca, pero algunos con mucho oficio, como el Morro García. Nosotros vamos a querer ser protagonistas porque estamos obligados a conseguir un triunfo por los antecedentes que tiene Central en este torneo. Acá nosotros llegamos obligados a tener que meternos en la final y eso es algo que también saben los jugadores. El equipo buscará ser protagonista.

Si algo funcionó hasta aquí fue la pelota parada y ni Gil ni Colman van a estar en cancha. ¿Cómo piensa suplir eso?

Para eso estará Pereyra. Acá los trabajos de pelota parada y de definición los hace siempre el Chengue y lo que te puedo decir es que Joaquín está siempre en el podio. Es uno de los que mejor le pega a la pelota y ese es uno de los motivos por los que jugará.

¿El nombre que te falta definir en la ofensiva tiene que ver con la estrategia que intentarán llevar a cabo?

Si buscamos ser protagonistas y jugar en la mitad de cancha puede jugar Fernando (Zampedri) porque Herrera se mueve más por afuera y así Ruben quedaría en el centro del área, pero son las cosas que nos restan definir. Godoy Cruz es muy buen en el contraataque y es algo que vamos a tener que charlar mucho en la previa.

Contra Boca la mayor responsabilidad estaba del otro lado y ahora parece diferente. ¿Ese es el peligro que notás, sabiendo que la propuesta debe salir del lado de Central?

Puede ser, porque Central es un equipo importante, pero es un partido eliminatorio y a veces podés esperar y salir rápido de contra. Godoy Cruz tendrá que salir a proponer un poco porque juega bien.

Hasta aquí jugó poco Joaquín Pereyra, ¿qué te lleva a ponerlo como titular en un partido tan importante?

Estoy tranquilo porque hay mucho jugadores con los que puedo cerrar los ojos y ponerlos. Del semestre pasado a este el crecimiento que le vinos a Joaquín tiene que ver más con la personalidad. Lo mismo pasa hoy con Lovera o Rivas. Son jugadores que están para ser titulares o al menos integrar un plantel tan importante como el de Central.

O sea que lo ves capaz de asumir la responsabilidad en un partido eliminatorio, como será contra Godoy Cruz.

Las cualidades de Joaquín todos las conocen, pero notamos un crecimiento importante y lo que más nos sorprende es cómo encara el día a día. Hoy lo hace ya más como hombre y desde lo profesional.

"Es injusto lo que vive el Ruso"

Al primer jugador que confirmó Montero fue a Joaquín Pereyra. Y sin que nadie lo consulte al respecto, dijo: "Otro que les puedo confirmar es el Ruso Rodríguez". Por eso la consulta sobre si alguna vez lo tuvo en duda durante la semana. Ahí Paolo se expresó, como seguramente tenía ganas de hacerlo: "Nunca lo tuve en duda. Lo confirmo porque creo que es injusto lo que está viviendo. No hay que olvidarse de que el semestre pasado, salvó muchos partidos y nos dio muchos puntos. Pero lo confirmo más que nada porque es una gran persona. Todos saben bien que el puesto más complicado es el del arquero. Nosotros vimos los goles como 20 veces y no fueron culpa de él porque muchos fueron mano a mano y hubo muchos errores muy puntuales en los que él no es responsable". En la final de la Copa Santa Fe hubo un pedido muy fuerte por parte de los hinchas por Jeremías Ledesma y, sobre eso, el DT dijo: "Sé que Jeremías es un terrible arquero y que se merece actuaciones como las que tuvo ayer (por el viernes), pero no alcancé a ver ese pedido que hizo la gente".