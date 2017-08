"Estoy pensando en Central y la tengo que pelear", confesó Jeremías Ledesma

"Hoy estoy pensando en Central y la tengo que pelear acá", tiró Jeremías Ledesma, quien no ahorró elogios para la pibada canalla que se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe. El arquero del equipo de Copa Santa Fe que logró el pasaje a las semifinales es, pese a su juventud (24 años), uno de los jugadores de mayor experiencia, amén de los pocos partidos que tiene sobre el lomo, casi todos por esta competencia, que dicho sea de paso le sienta bien.

Y es imposible separar la situación de Ledesma después de todo lo que se habló en Central sobre el tema arqueros, que incluyó una lucha titánica por parte de los dirigentes con un único fin: lograr llegar a un arreglo con Independiente por el Ruso Rodríguez para complacer el pedido de Paolo Montero. Por las dudas, Ledesma aclaró: "Si llega una oferta siempre dije que la voy a analizar, lo que no quiere decir que me vaya. Hoy estoy acá y quiero dejar todo por Central".

Desde la llegada del Ruso, Ledesma señaló: "No hablamos nada con el técnico". Y agregó: "Cuando Diego llegó lo acepté de la mejor forma porque sabía que iban a traer un arquero. Encima el Ruso ya es un amigo, a quien le deseo lo mejor. Siempre lo voy a apoyar, aunque peleemos por un lugar".

Si hay una bandera que Ledesma puede levantar hoy es la de los seis partidos que lleva sin recibir goles, aunque claro, cinco de ellos fueron por Copa Santa Fe, en la que la mayoría de los equipos (a excepción de Unión) a los que Central tuvo que enfrentar no fueron de tanto relieve. El otro encuentro fue por Copa Argentina, también contra un rival (Cañuelas) de menor envergadura.

De todas formas el arquero entiende que "siempre es bueno terminar con el arco en cero. Es lo más importante y lo más lindo. De la Copa Santa Fe a este hubo mucho tiempo en el medio, pero en estos tres partidos haber terminado sin goles en contra es algo importante. Ojalá se extienda al próximo también".

Y que eso suceda le aporta "muchísimo", ya que "a uno le da confianza, que es lo que a todo arquero lo lleva a sentirse bien. Sin confianza, por mejor arquero que seas, en el rendimiento se nota".

Tanto en el partido en el Gigante como en el 15 de Abril, a Ledesma no lo exigieron demasiado. "En esto hay que ser sinceros y todos los arqueros queremos la pelota lo más lejos posible", bromeó. Y agregó: "Cuando eso sucede es lo mejor para mí y para el equipo".

"Es un gran mérito del equipo", destacó sobre la victoria obtenida en Santa Fe y la clasificación a semifinales de un torneo que para la mayoría de los chicos que conduce Leo Fernández es tomado como un verdadero desafío. Si hasta hay un rédito económico del cual pueden valerse (todo lo ganado en cada serie se reparte en partes iguales entre el club y el plantel y cuerpo técnico). "El balance es muy bueno. Nos encontramos con dos partidos totalmente distintos, pero pudimos abrir y cerrar la serie con el arco en cero, algo que es muy importante. Y ahí está el gran mérito", destacó el arquero auriazul.

Por parte de los protagonistas hay una lectura obligada que se hizo de esta serie. Y no tanto por el hecho de haber avanzado, sino porque el rival de turno (Unión) jamás pudo marcarle diferencia. Ni en Rosario ni en Santa Fe. "Me parece que este partido fue más importante por el hecho de que los partidos fueron distintos y en el último nosotros hicimos muchos cambios. Había que venir a sostener y aguantar un resultado y lo hicimos con otro triunfo", destacó el uno canalla, para quien el hecho de que no lo hagan exigido habla "muy bien" del equipo. "Esta vez Unión tuvo mucho la pelota, pero nosotros fuimos más punzantes y por eso nos llevamos la victoria", dijo.