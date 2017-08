"Estoy listo para ser el uno titular de Central Córdoba"

"Vengo trabajando muy bien y estoy listo para ser el uno titular. Tengo la confianza de Ariel Cuffaro Russo y del plantel. Desde que llegué a Córdoba me tocó pasar por todos los momentos pero jamás bajé los brazos. Hoy la realidad es otra y estoy preparado más que nunca para estar entre los once en el arranque del campeonato", dijo Matías Giroldi, el arquero de los charrúas que se ilusiona con ser titular ante Argentino de Quilmes, el sábado 2 de septiembre en el sur bonaerense.

Giroldi llegó hace tres años a la entidad de barrio Tablada después de realizar todas las inferiores en Rosario Central. Siempre alternó entre los suplentes, jugó en 10 cotejos desde el inicio y se destacó cada vez que le tocó atajar.

"Desde que llegué a Córdoba siempre me tocó pelearla con los arqueros de turno. Fue una competencia muy buena con mis compañeros. Además en los diferentes procesos jamás tuve problemas con ningún técnico y sólo me dediqué a entrenar y a colaborar con el grupo", sostuvo el ex canalla.

A diez días del inicio del torneo de la Primera C, Central Córdoba sigue en la búsqueda de un guardavalla para completar el cupo que le resta en ese puesto. Juan Marcelo Ojeda, ex Rosario Central y actualmente en Boca Unidos, y Emilio Di Fulvio son los apuntados por Ariel Cuffaro Russo.

"Nos estamos armando muy bien en todos los puestos y sólo nos falta completar el segundo arquero. La idea es poder tener uno de experiencia para que acompañe a Giroldi. Estoy en contacto con Ojeda y Di Fulvio y ojalá que puedan sumarse al equipo lo antes posible", tiró el entrenador charrúa con respecto al los guardavallas que puedan llegar a Tablada.

Por su parte, el plantel sigue con la puesta a punto en los trabajos con pelota y con la mente en el inicio del torneo que será de visitante ante Argentino de Quilmes.

Hoy entrenará en Funes, a partir de las 10, y el sábado disputará un partido amistoso ante Sportivo Las Parejas, también a las 10, en el Gabino Sosa. Para este enfrentamiento, el técnico charrúa confirmó al Chelito César Delgado en el equipo.