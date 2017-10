Mario Ledesma fue presentado ayer en la UAR como nuevo entrenador, tras dejar a los Wallabies

El entrenador Mario Ledesma aseguró ayer estar "muy contento" con el nuevo desafío que lo tendrá a cargo de Jaguares para la próxima temporada en el Súper Rugby, y estará acompañado por Nicolás Fernández Miranda, ex técnico de Hindú.╠

■□"Estoy en el momento justo de entrenador para este nuevo desafío. El corazón me decía que tenía que volver y me olvidé de jugador y cuando tuve la oportunidad me tiré en bomba para sentir esta decisión", expresó Ledesma en la conferencia de prensa que brindó ayer en la sede de la UAR en la localidad de Martínez.╠

■□De 44 años, Ledesma dejará su cargo en los Wallabies después del partido ante Nueva Zelanda en Brisbane, el último de la Bledisloe Cup, el trofeo que disputan cada año ambos países oceánicos.╠

■□Previo a su trabajo en Australia pasó entre otros por el Castres (2003-2005) y el Clermont (2005-2011) como jugador y después por el Stade Français (2011-2012) y el Montpellier (2012-2014) como ayudante.╠

■□A la vez, Nicolás Fernández Miranda, quien hasta hace poco dirigía a Hindú, señaló que se siente "feliz por este desafío", más allá de reconocer que le costó dejar su club junto a su hermano.╠

■□El fixture de Jaguares para la temporada 2018 los encontrará debutando el próximo 17 de febrero en Ciudad del Cabo ante Lions, el doble subcampeón del torneo, en el inicio de la gira por Sudáfrica.╠