Newell's tiene abrochado al sexto refuerzo de este receso. Se trata del volante central Nery Leyes, de último paso por Atlético de Tucumán. El futbolista llegó anoche a la ciudad y hoy por la mañana realizará la revisión médica en el COT (Centro de Ortopedia y Traumatología). Si todo está okey firmará el contrato que lo unirá al club del parque Independencia. Se trata de una de las incorporaciones que solicitó Juan Manuel Llop para reforzar con experiencia la zona media, donde están los juveniles Jalil Elías y Braian Rivero, además de Juan Ignacio Sills.

"Estoy muy contento de esta chance que se presenta de poder jugar en Newell's", le confió anoche Leyes a este diario, ni bien pisó la ciudad minutos antes de las 23, sin profundizar en los conceptos hasta que no estampe la firma en el contrato. Igual se lo vio feliz por este paso profesional y aceptó posar con amabilidad para el fotógrafo de este diario en la puerta del restaurante Pampa, donde fue a cenar.

Ayer se terminó de cerrar de palabra el arribo de Nery Leyes, también pretendido por Huracán. Pero Newell's logró torcer la balanza a su favor y el volante central de último paso por el Decano tucumano estará a disposición del DT Juan Manuel Llop.

Leyes es un volante mixto, de buen manejo y que puede aportarle su experiencia a un grupo plagado de juveniles. Estuvo en Talleres (2010- 2014), Defensa y Justicia (2014-2015) y Atlético Tucumán (2016-2017), donde en el último semestre jugó diez partidos en la Copa Libertadores de América.

Es un mediocampista que viene a reforzar la zona media ante la partida de los experimentados volantes Facundo Quignon, Sebastián Prediger y Jacobo Mansilla. Llop busca de esta manera jugadores con dinámica y buen manejo y Nery Leyes se ajusta correctamente a este tipo de condiciones.

Debido al salvataje financiero al que está abocado el equipo del Parque, se repetirá la modalidad con la que llegaron la mayoría de los refuerzos, que es a préstamo por un año con una opción de compra que todavía no está estipulada.

Así, Leyes se suma al arribo en este receso del arquero Nelson Ibáñez (Tigre), el zaguero Bruno Bianchi (Atlético Tucumán), el volante Brian Sarmiento (Banfield) y los delanteros Mauro Guevgeozian (Temperley) y Daniel Opazo (Cipolletti de Río Negro). Todos ya trabajan a las órdenes del Chocho Llop.

Hay que decir que la misión del flamante director técnico leproso no será para nada sencilla, ya que deberá armar un equipo prácticamente de cero, ya que entre las varias bajas que tuvo en el plantel hay que destacar los alejamientos de Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica, los grandes referentes anímicos y futbolísticos del grupo en las últimas temporadas.

La tesorería de la institución leprosa no permite hacer grandes erogaciones de dinero ni contratar a nombres muy rutilantes. Es la realidad de un club que está en salvataje financiero y que para esta temporada disminuyó considerablemente el presupuesto que está destinado al fútbol profesional.

Hoy todo indica que Newell's sumará a su sexto pasajero y hay que decir que hay otros nombres apuntados por Juan Manuel Llop que tienen chances de llegar (ver aparte). "Estoy contento de poder jugar en Newell's", expresó Leyes anoche, cuando dio sus primeros pasos en Rosario. Hoy será el día donde deberán rubricarse los papeles.