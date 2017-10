"Esto no es el final"

Arturo Vidal, volante de Chile, afirmó que el sexto puesto en las eliminatorias, que lo dejó al margen del Mundial, no significa "el final de nada" y aportó un voto de confianza al plantel. "Es duro, pero no es el final de nada, ni de una generación ni de este equipo ni mucho menos el final de nuestro sueños", escribió el jugador en la red social Twitter. La eliminación obligó a Juan Pizzi a dejar el cargo de DT.

El Rey Arturo, ausente en la derrota ante Brasil por 3 a 0 por suspensión, manifestó su tristeza "como la mayoría de los chilenos" y asumió que cometieron errores con semejante desenlace.

"Este es un momento muy difícil y aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de guerreros, me siento orgulloso de pertenecer. No los voy a abandonar. Cada vez que me llamen estaré a disposición", aseguró Vidal.

"Toda derrota tiene revancha y esta tardará un poco, pero llegará. No nos den muertos jamás, somos guerreros chilenos. Arriba Chile no vemos en la próxima batalla", concluyó.

Brava la mujer de Bravo

La esposa de Claudio Bravo, capitán de la selección, disparó con todo en su cuenta de Instagram. "Gracias por todos los lindos momentos mi selección. Gracias mi capitán América por todo lo vivido. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, mi capitán".