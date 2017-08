Este Mono sí que sabe trepar a lo más alto

En la fecha anterior de Concordia, el mecánico que cargaba la mamadera, el bidón de combustible usado para las carreras con reaprovisamiento, falló, dejó 7 litros afuera del Cruze y a Mariano Altuna tirado cuando ya palpitaba el triunfo sobre la bandera a cuadros. El desquite llegó enseguida, en un autódromo que le sienta bárbaro. De hecho, el año pasado se llevó la final principal y ayer repitió. El Mono sí que supo trepar a lo más alto, y no sólo por haber conseguido la pole position y abrochar la final, sino porque desplazó a Gabriel Ponce de León de la cima del campeonato. El piloto de Lobería cerró así la oferta rosarina del año de carreras nacionales, aunque le queda el show que siempre brindan las Agrupadas Federadas, que no tendrán el glamour del STC 2000 o el Top Race, pero sí el encanto del automovilismo zonal, que de hecho ayer llevó en su 6ª fecha a Paraná

Altuna se llevó para su vitrina la Copa 150 Aniversario del Diario La Capital que estaba en disputa y que besó en reiteradas oportunidades. Nunca estuvo en duda su dominio, ni siquiera cuando empezó a transitar el curvón hacia la media hora de carrera y se encontró con que salía de boxes Matías Rossi, dispuesto a superarlo. No lo hizo al cabo y lo mantuvo a raya hasta que al Toyota le pasó lo mismo que a él en Concordia. En el apuro por mandarlo a pista rápido para tratar de mantener la punta que entonces tenía, quedaron algunos litros de combustibles en la mamadera y por eso ni siquiera pudo volver a boxes a 3 giros del final.

Fue el golpe principal de una carrera que no tuvo grandes emociones, aunque sí incertidumbre por las paradas en boxes y las modificaciones que se producían en pista. Altuna fue el primero de los pilotos de punta en parar y el SDE Competicion aprendió de los errores de Concordia para volver a imponerse en Rosario.

El abandono de Rossi le puso algo de sal a la carrera, como antes el de Josito Di Palma. Al arrecifeño se le reventó literalmente el neumático delantero izquierdo, impactó contra el paredón y terminó con el tobillo lastimado. En boxes se quejó de que no tuvo la atención médica requerida en tiempo y forma.

El líder del TC regresaba ayer a la categoría, lo mismo que Juan Manuel Silva, que cumplió una gran actuación y fue 7º. El que finalizó atrás fue otro de los grandes protagonistas del Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, que habrá que ver si continúa. Es que el JP anunció que se retira del Top Race y deberá buscarse equipo.

Luego de un sábado gris y de escasa concurrencia, ayer el Fangio tuvo una más acorde al espectáculo. El día ayudó y en la fecha de inauguración del ensanchamiento de la recta principal y los mixtos, el autodrómo respondió, además porque hubo show musicales y espectáculos ayer para los niños que completaron el combo. Y que hicieron que muchas familias se quedaran después que se apagaron los motores. Falta mucho por hacer, pero ese es el camino.