Cuando Fernando Echenique expulsó el pasado sábado a Marco Ruben más de un canalla hizo automáticamente un calculo matemático y realizó una plegaria. Es que la acción donde pisó al defensor de Gimnasia Mauricio Romero pareció por demás de brusca. Y como dentro de tres fechas será el clásico grande de la ciudad, en Arroyito cruzaron rápidamente los dedos para que la sanción no sea tan dura en pos de que pueda estar en el Coloso Marcelo Bielsa. No obstante, y según pudo constatar Ovación, el tribunal de disciplina le aplicará como máximo dos jornadas al atacante. Aunque en off varias fuentes argumentaron "que todo indica que sólo no jugará ante Aldosivi". En consecuencia, el artillero auriazul dará el presente en el Parque.

En Central están ahora más relajados. No sólo porque avanzaron de fase en la Copa Total Argentina. Si no porque ya saben que Ruben podrá estar en la foto principal cuando sea turno de disputar el derby más pasional del país. Por más que las diferentes voces consultadas anoche afirmaron que "igual hay que esperar el veredicto del tribunal", lo cierto es que la pena no será cruel.

Para comprender un poco la realidad que tiene al capitán canalla como protagonista hay que remitirse al pasado sábado. Mientras transcurrían 10' del complemento ante Gimnasia en el Gigante, Ruben fue a pelear una pelota sobre la derecha con Romero. El defensor tripero le ganó la posición. Pero el goleador terminó empujándolo y pisándolo, quizá debido a la gran velocidad que venía.

Eso generó de manera espontánea que el primer asistente, Eduardo Lucero, le comunique a Echenique de la falta. El juez no lo echó ni bien sacó de su bolsillo la tarjeta roja sino que esperó de manera llamativa cuatro minutos. Recién ahí mandó al punta a las duchas, quien se fue masticando impotencia.

La dirigencia de Central tomó cartas en el asunto y preparó la defensa para hacer el correspondiente descargo. Fue así que presentó un preciso escrito ante el tribunal de disciplina y un video de la jugada para destacar que "no tuvo ninguna intención de pisar al rival. Al contrario, inmediatamente se acercó a asistirlo".

Pero, ¿qué dice el reglamento de transgresiones y penas de la Asociación del Fútbol Argentino cuando se produce una jugada así? El artículo 204 es contundente y muy claro: suspensión de uno a seis partidos al que juegue en forma brusca, fuerte o violenta. En realidad este artículo fue el mismo con el que lo sancionaron con una jornada cuando lo expulsaron frente a River en la final de la Copa Argentina tras pegar un codazo.

Y como además no hubo reincidencia porque pasaron más de tres meses desde aquel partido, en Arroyito se aferran que sólo recibirá una fecha. Aunque no habría que sorprenderse si le aplican dos (así se perdería Aldosivi y San Lorenzo). Igualmente, eso será secundario para los canallas. Porque lo más importante es que Marco Ruben podrá estar en el clásico ante Newell's dentro de tres fechas.