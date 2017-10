El juvenil de la primera leprosa Enzo Cabrera le contó a Ovación los detalles del encuentro que tuvo ayer con Sampaoli en la cancha de Alumni, en Casilda

Enzo Cabrera, el juvenil de 17 años surgido en la cantera leprosa, está viviendo un 2017 inolvidable. Porque debutó en la primera rojinegra en la victoria 2 a 0 ante Olimpo, además fue convocado a la selección Sub 20 de Argentina y ayer se dio el gran gusto de abrazarse con el DT albiceleste Jorge Sampaoli, en Alumni de Casilda, el club desde donde ambos despegaron hacia el fútbol grande. "Estar con el técnico de la selección es algo muy lindo, emocionante", le confió anoche Cabrera a Ovación, todavía feliz por el contacto afectuoso que tuvo con el entrenador de Lionel Messi.

¿Cómo fue el encuentro de ayer con el Zurdo?

Llegué al club a ver el partido y los dirigentes de Alumni me dijeron que estaba el Zurdo y que lo vaya a saludar porque me quería conocer personalmente. Fui, me saludó y me felicitó porque en poco tiempo pude llegar a la primera división de Newell's. Me dijo por qué no lo fui a ver cuando estuve en el predio de Ezeiza entrenando en esta fecha Fifa con el Sub 20, pero le contesté que estaban por jugarse partidos muy importantes y no lo quería molestar.

¿Habías tenido otros contactos con él?

Lo conocía de vista porque cuando yo jugaba en la primera de Alumni, el Zurdo iba a ver los partidos. Siempre cuando puede viene a Casilda a ver a la primera y a las inferiores de Alumni. Cuando él dirigía a Chile se hizo cargo de construir un comedor donde concentran y comen los jugadores del club.

¿Cómo fue el momento de charla con el DT de la selección?

Estar con el técnico de la selección es algo muy lindo, emocionante. Es el entrenador de la selección argentina y poder sacarme un foto con él en el club donde ambos surgimos es hermoso. Nos saludamos, él estaba con muchos amigos, fue un encuentro corto, pero muy afectuoso.

Debutaste en la primera de Newell's, fuiste citado al Sub 20 y ahora te llamó Sampaoli en Casilda para saludarte. Estás teniendo un 2017 inolvidable.

Estoy muy contento por todo lo que me pasa. Pude ser citado al Sub 20 para ser sparring de la selección mayor. Logré concentrar en primera división y debutar en Newell's ante Olimpo, que fue algo hermoso. Lo estoy disfrutando día a día con mis amigos y en familia, con toda la gente que me quiere. Esto es así y quiero seguir aprendiendo. Ojalá que pueda seguir creciendo en mi carrera.

¿Qué significó haber estado en el predio de la AFA junto a los jugadores de la selección mayor?

La verdad es que fue una experiencia muy linda. Nunca había estado en el predio de la AFA. Ver el entrenamiento de los jugadores argentinos de la selección mayor es sensacional. Ver de cerca entrenar a Messi es fantástico e inolvidable, algo que no se puede describir con palabras. Me tocó disfrutar muy rápido de cosas fuertes.

¿Estás mejor de la lesión en la rodilla?

Me recuperé de la rodilla, fue sólo una inflamación leve, pero se me complicó por un cuadro de anginas, aunque igual estuve bien, fui al banco ante Vélez y pude ingresar en el segundo tiempo.

¿Cuál es tu objetivo en Newell's en el corto plazo?

Siempre tengo que mejorar en el día a día. Quiero seguir en el plantel de primera y consolidarme. El objetivo es sumar todos los minutos que pueda y estar siempre a disposición del técnico para cuando me necesite.

¿Cuáles son los delanteros que tomás como modelo?

El peruano Paolo Guerrero. Por supuesto que Lionel Messi, aunque es obvio que no me voy a parecer a él. Y el colombiano Teo Gutiérrez por su buen manejo de pelota.