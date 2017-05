Javier Pinola destacó el presente del equipo y relacionó este momento con el mayor conocimiento entre las partes, "tanto el cuerpo técnico con nosotros como nosotros con ellos y creo que eso se ve reflejado en el resultado". En ese sentido el defensor utilizó la palabra "humildad", aunque destacó que lo que les faltaría es ser "más contundentes porque creamos muchas chances pero nos falta la última puntada".

Está claro que primero está San Lorenzo, pero después llega el clásico y por eso la consulta sobre si a los jugadores se les hacía difícil no pensar en ambos partidos. "De a poco el tema del clásico te lo hace sentir la gente, pero nosotros estamos compenetrados en lo que tenemos que hacer y no pensamos más allá porque puede ser muy riesgoso. Tenemos un partido importante por delante. Siempre dijimos que teníamos que sumar, incluso sin pensar demasiado en la clasificación a la Sudamericana. Ahora hay que pasar a San Lorenzo y después sí tendremos una larga semana para pensar en ese partido que es importante para todos", sentenció el zaguero.

Justamente San Lorenzo podría ofrecer un tipo de partido diferente a lo que hicieron los rivales hasta aquí enfrentados en 2017. "Nosotros debemos seguir con nuestro estilo de juego, confiando en lo que venimos haciendo. Después, más sobre el partido veremos, pero tenemos que estar tranquilos. Si ellos salen a jugar puede darse un lindo partido y por ahí nos beneficia, más allá de que es difícil decirlo ahora", dijo.

¿Su momento? "Me voy sintiendo cada vez mejor. Tuve un gran primer partido, que tal vez fue producto de la emoción por volver a jugar, pero después lógicamente entré en un bache, que es normal porque comencé a sentir el trajín de las prácticas y de los encuentros. Lo bueno es que estoy sumando muchos minutos y eso me da más confianza, intentando volver a mi nivel y queriendo hacer lo que me gusta, que es darle salida clara al equipo rompiendo líneas hacia adelante", reflexionó.