"Estamos más complicados", advirtió el Zurdo tras el empate

Se movió de un lado al otro siempre y a medida que avanzaban los minutos y la posibilidad del triunfo se esfumaba, parecía desbordado. Gesticuló, gritó mucho, insultó, pero a la hora de la conferencia de prensa, el único orador argentino de la selección fue sereno en su análisis. Jorge Sampaoli reconoció que quedaron más complicados que antes de iniciar la doble fecha de eliminatorias pero su discurso no se movió en cuanto a que ante Perú y Ecuador continuará con su idea de ataque, como cree que se aplicó en el primer tiempo, cuando "se crearon once situaciones de gol y no marcamos". Precisamente, el técnico argentino remarcó que ahí estuvo el principal déficit.

"Estamos mas complicados", reconoció el casildense. "Pensé que íbamos a tener una posibilidad mas concreta de clasificar. Nos vamos con dos puntos en dos partidos en que fuimos superiores pero no concretamos. Estamos igual de apretados. Hay que seguir luchando y darles seguridad a los futbolistas. El camino del ataque es el que debemos seguir sosteniendo", explicó convencido el Zurdo.

"En el primer tiempo generamos once situaciones de gol y debimos hacer tres. Por la falta de contundencia. En la segunda etapa sí tuvimos un grado de confusión después de gol y el equipo se deformó", dijo Sampaoli. "Si tenemos la posibilidad de jugar como en el primer tiempo vamos a tener mas chances de llegar directo al Mundial".

El empate ante Venezuela, el primero de la vinotinto ante Argentina en eliminatorias como visitante, dejó a su equipo tecleando. Por eso el Zurdo espera que "ojalá que esta incomodidad por no ganar por lo que merecimos no nos bloquee en el futuro". Y en ese sentido, apuntó que "por toda la esperanza que hay de todo un país es indudable que esto los afecta. Hay que levantarnos con el profesionalismo con que jugaron este partido, en el que por momentos jugaron muy bien y por momentos no. Hay que afrontar lo que viene con mucha fortaleza".

Y respecto a si cree que el tema es futbolístico o anímico, Sampaoli apuntó que "tiene que ver con el momento, la necesidad y el deseo que tal vez bloquee el talento. Hay un montón de condicionantes, pero lo que sí valoro es el esfuerzo de los jugadores porque siempre fueron a buscar. Y así debemos seguir. Estoy convencido", finalizó.



Jugaron para Argentina de nuevo



El único que no jugó para Argentina fue Argentina. Como el jueves, los otros resultados lo favorecieron. Bolivia bajó a Chile, que quedó abajo. Brasil empató y le restó 2 puntos a Colombia. Y Uruguay venció al ascendente Paraguay en Asunción, evitando que alcance a Argentina. Hasta el triunfo de Perú puede tomarse positivo ante Ecuador, ya que aunque quedó arriba en la tabla por diferencia de gol, debe venir a Buenos Aires y tal vez el viaje a Quito encuentre al local afuera.