En el piso 6 del Hotel Savoyen de Viena, en Austria, ayer por la tarde/noche había mucho entusiasmo. Y la única manera de contrarrestar la ansiedad y escurrir el tiempo de espera era jugando a la play station. Cara a cara. Joystick a joystick. Fútbol, obviamente. Y dos jugadores por lado: Argentina v. Qatar. El relato no es ninguna broma. Fue la escena que le siguió a una observación exhaustiva de videos rivales, entre las cuales interrumpió Ovación. Del otro lado de la línea y en otro continente, una breve charla con el rosarino Nicolás Capogrosso, quien junto a su compañero Julián Azaad debutarán hoy en el Mundial de vóley de playa, en las arenas de la capital austríaca.

"Perdón, estuvimos a mil", se disculpó Nico, ya un poco más relajado sobre el final del día. Y sin muchas vueltas desandó la previa del estreno ecuménico: "A EEUU, nuestro primer rival, lo conocemos: Gibb es un tipo muy experimentado, ha salido campeón del mundo. Su compañero Crabb es más nuevo pero está a un alto nivel, son una pareja top, una gran dupla. Nosotros llegamos muy bien, tuvimos muy buenos resultados en el Grand Slam de Polonia logrando un 9º puesto y pasando la fase de grupos. Le ganamos a EEUU, Italia, Francia, Polonia. Estamos con mucho ritmo de juego encima, con muchas ganas de dar el batacazo mañana (por hoy) y el lunes contra Polonia, que es el más duro de la zona. El martes cerramos con Paraguay, que también es un rival complicado aunque se supone el más flojo del grupo (G). Pero hay que respetar y tomar todas las precauciones para salir a buscar el partido. Esto es beach volley y puede pasar cualquier cosa, ojalá se dé para nuestro lado". El encuentro será desde las 13 de Argentina.

La dupla Capogrosso-Azaad está instalada en Europa desde hace tres meses en busca de la puesta a punto para el Mundial. Por lo que creen que lo iniciarán de la mejor manera posible: "La previa no pudo ser mejor. Nos fue muy bien en Olsztyn, Polonia, salimos campeones en el circuito europeo en República Checa y venimos jugando muy bien. La semana pasada les ganamos a dos equipos top ten como son Italia y EEUU, entonces nos permitimos soñar, realmente estamos muy motivados. El torneo es enorme, de lo más grande que jugué en mi vida. Está bárbaro todo el espectáculo y nosotros afilados y motivados", contó Capogrosso, quien agregó: "También se vive con ansiedad, nervios, ganas y mucho entrenamiento. Este es el último torneo de la temporada, así que estamos con gran expectativa, esperamos hacer el mejor papel posible. El objetivo primero es jugar bien, disfrutar y luego pasar la zona para ir a chocar en los cruces a todo o nada".

Y antes de la despedida, el rosarino se refirió a un hecho particular. En 2001, de la mano de Martín Conde y Mariano Baracetti, Argentina se consagró campeón del mundo. Fue en la tercera edición del certamen y también en Austria: "Aquel no sólo fue el único título de Argentina no sólo de vóley de playa sino que lo fue del vóley en general, los únicos dos campeones mundiales de Argentina son ellos. Así que es especial que ellos hayan conseguido ese resultado acá. No quiere decir que vayamos a hacer lo mismo, pero tiene un gustito diferente".

Ayer, en tanto, hicieron su estreno en el Mundial la entrerriana Gallay y la santafesina Zonta, quienes perdieron en sets corridos por 21/12 y 21/10 ante la dupla canadiense (Wilkerson/Bansley) en 29 minutos de juego. Las argentinas, olímpicas en Londres 2012 (Gallay disputó Río 2016 con Georgina Klug), volverán a jugar mañana a las 12 contra las suizas Nina Betschart y Tanja Hüberli por la segunda fecha de la zona. El lunes cerrarán la primera fase contra las venezolanas Gabriela Brito y Norisbeth Agudo.

Brasil es el campeón mundial en ambas ramas, luego de que Alison Cerutti/Oscar Schmidt y Agatha Bednarczuk/Bárbara De Freitas ganaran en La Haya, en 2015.