Esta vez, Jockey se tomó revancha de Duendes y lo venció por 31 a 21

En el último clásico Duendes había festejado en Las Delicias al imponerse 33-32, por lo que el partido de ayer representaba para Jockey una buena oportunidad de tomarse revancha. Lo entendió así y lo jugó así. Con suma concentración, aprovechando varias veces los regalos de su rival y apelando a una tremenda defensa para cuidar el resultado, el verdiblanco cantó victoria en la tercera fecha de la zona Campeonato y se metió en la conversación en los puestos de arriba.

El local entró más metido en el partido, fue más ordenado en los minutos iniciales, se paró mejor estratégicamente y manejó los hilos del partido. Lo que lo ayudó a Jockey a llevar a cabo mejor su libreto fue, por un lado, la tarea del verdinegro, que con su pasividad prácticamente regaló el primer parcial y además cometió demasiado errores.

Lo del campeón en ese parcial fue pobre. Sólo algunos chispazos, como el que tuvo en el try de Rapuzzi, después quedó en deuda.

Jockey en tanto cada vez que pudo sumar, lo hizo. Pegó de entrada con el try de Soraires, luego sumó con un penal de Di Bernardo y volvió a golpear con el try de Binner, situaciones estas que no hicieron reaccionar al verdinegro. Después con un try penal generado por sus forwards y un nuevo penal de Di Bernardo cerró la cuenta para irse al descanso 25-7.

En el complemento las acciones se hicieron más parejas y el partido empezó a hacerse de un ida y vuelta interesante. Con la obligación de descontar, Duendes salió a quemar las naves. Empezó a tener más la pelota y a meterse en la última línea del verdiblanco. Arrancó otro partido.

Los tries de Genco y Pretz, convertidos por Araujo, pusieron al equipo de Las Delicias nuevamente en el partido y encendió la ilusión de los hinchas visitantes. Fue una fantasía, ya que pocos minutos después, con un soberbio drop, el experimentado apertura Alberto Di Bernardo cerró el partido al establecer una diferencia de 10 puntos. Fue un golpe letal, más allá de que al partido le faltaban jugar varios minutos y no estaba todo dicho.

Aún así Duendes fue por la heroica y el encuentro ganó en emoción. Los finales fueron minutos de hacha y tiza, sin concesiones, de dientes apretados y respiración contenida. Y fue allí cuando Jockey sacó a relucir una defensa feroz, la que frenó el ímpetu verdinegro y le terminó dando una victoria necesaria en los números pero fundamentalmente importante por lo anímico ya que el equipo de Fisherton volvió a meterse en la pelea, dejando atrás nada menos que a Duendes, un rival que en los últimos años fue un verdadero fantasma.

El Regional se puso al rojo vivo

En la Zona Campeonato, Gimnasia sigue intratable. Ayer consiguió un nuevo triunfo, esta vez ante Santa Fe Rugby por 22-20 y encabeza la tabla de posiciones con 14 puntos, compartiendo ese lugar de privilegio con Estudiantes y Crai, que ayer vencieron a Universitario SF 31-15 y Old Resian 43-14 respectivamente. Completando la fecha, Tilcara venció a Universitario 20-17. Por la Zona Reclasificación, en tanto, ganaron los tres rosarinos: Provincial venció a Charoga 41-17, Logaritmo a La Salle 32-21 y Los Caranchos a Los Pampas 32-19. En el restante, Paraná Rowing a Círculo Rafaelino 19-15.