Espinoza, otra vez en el Coloso

¿Vale repetir? Sí, pero con dos partidos jugados en el medio. Además, si hay que echar culpas es al bolillero. Así está, al menos por ahora, la designación de árbitros para los partidos de la fecha de primera división y esto es lo que permite que Fernando Espinoza vuelva a arbitrar un partido de Newell's, el del domingo ante Independiente, luego de que tres fechas atrás controlara las acciones en el Coloso ante Estudiantes, el que igualó 0-0. Y esto es válido así se enoje Diego Osella, el Mellizo Barros Schelotto, el Muñeco Gallardo o el DT que sea.

Que no es habitual, es cierto. Pero sucede. Lo que pasa es que en Newell's esto no pasaba desde el torneo pasado, en condición de visitante con Juan Pablo Pompei (dos empates en cero) en las fechas 10 ante Argentinos Juniors y 13 frente a Estudiantes; ambas con Osella como DT. Mientras que en el Parque, esto no pasaba desde el Inicial 2012, cuando Néstor Pitana lo arbitró en la 7ª (1-0 a San Lorenzo) y en la 10ª (1-0 a Vélez) con el Tata Martino de entrenador.

El tema es que en Newell's no quedaron conformes con el arbitraje de Espinoza ante el Pincha porque consideraron que con su tarea le cortó ritmo al juego del equipo y no gustaron algunos fallos. Y a eso le agregaron que con él nunca hubo triunfos rojinegros. Fueron 3 derrotas (en el campeonato pasado, todas de visitante, 1-2 ante San Martín de San Juan con Bernardi DT; 1-4 frente a Boca con Vojvoda al frente y 0-2 contra Temperley y ya con Osella) y 3 empates (1-1 en Rafaela con Bernardi como DT y los dos del actual campeonato con Diego Osella, ambos de local, 2-2 frente a San Lorenzo en la 8ª fecha y el 0-0 con Estudiantes en la 20ª).

Además, en este torneo el que más dirigió a la Lepra es Germán Delfino con 3 partidos (3ª 1-1 con Sarmiento, 9ª 1-2 con Racing y 16ª 3-0 a Vélez), seguido por los dos de Espinoza (8ª y 20ª), Baliño (1ª 1-0 a Quilmes y 6ª 1-0 a Gimnasia), Rapallini (13ª 1-1 con Talleres y 18ª 1-0 a Rafaela) y Vigliano (7ª 1-0 a Central y 15ª 0-1 con Defensa y Justicia). Por eso, ninguno repitió con menos de 4 partidos en el medio.

Datos: Carlos Durhand





Antes alcanzaba con un partido

Tiempo atrás alcanzaba con un partido en el medio para que un árbitro repitiera. Los últimos casos en Newell's fueron Angel Sánchez en el Clausura 2002 (ambas de local con un 0-2 ante Unión en la 16ª y un 2-0 a Chicago en la 18ª) y Héctor Boxler en el Clausura 2001 (en el Parque con derrotas ante Colón 1-3 en la 16ª e Independiente 0-1 en la 18ª).





El candidato para el clásico

Darío Herrera es el gran candidato para controlar el clásico del próximo domingo y sería la primera vez. La designación se realizaría recién el martes, a dedo y de acuerdo al ránking de calificaciones arbitrales, en el que figura en 2º lugar detrás de Loustau (no podrá dirigir porque estuvo en Central-Aldosivi) y adelante de Pitana, quien es el otro que figura con chances para estar en el Coloso.