Escándalo en Chile porque la esposa de un futbolista reveló "fiestas y borracheras"

La eliminación de Chile generó un fuerte cimbronazo del otro lado de la Cordillera. Ahora, la que que salió con los tapones de punta es Carla Pardo, esposa del Claudio Bravo, el arquero de la selección, quien puso en duda el profesionalismo de algunos de los miembros de la selección chilena.





"Gracias mi capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quién le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán", publicó Pardo en su cuenta de Instagram , acompañado por una foto de la selección chilena festejando la Copa América Centenario que consiguió el año pasado.

Bravo no tardó en hablar sobre lo escrito por su esposa. "Eso es más para la farándula, no voy a opinar sobre eso", comenzó diciendo respecto. Sin embargo, luego afirmó: "Las cosas se hablan acá dentro, no es momento de ventilar cosas, no voy a ir más allá. Esas cosas se hablan en la interna. El que está acá sabe la responsabilidad. Somos gente grande y cada uno se hace responsable de las cosas".