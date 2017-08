En Rosario, el nombre de Matías Miramontes está asociado a aquel futbolista que pasó por Newell's hace una década. Pero este volante ofensivo tiene una amplia trayectoria en el fútbol y hoy disfruta de este deporte con la camiseta de Coronel Aguirre, en el que el domingo ante Juventud Pueyrredón se dio el gusto de anotar por primera vez en su carrera tres goles en un partido.

¿Cuáles fueron las sensaciones tras haber marcado tres goles?

La verdad es que nunca había hecho tres goles pero lo más importante fue el triunfo que nos permite acomodarnos en la tabla. En la semana habíamos arreglado con los dirigentes de jugar en nuestro estadio porque tenemos un sistema de juego que no nos permite jugar tan bien en una cancha como la de Tiro Federal, porque no está en buenas condiciones. Por eso apenas llegamos a Gomara nos propusimos ganar el partido y más allá de algunos errores pudimos hacerlo.

¿Cuál fue el gol más lindo?

Me quedo con el segundo porque era la única opción que tenía. Fue un cambio de frente que la dejé picar y le pegué fuerte al segundo palo. Como no había ningún compañero dentro del área decidí patear y fue muy lindo gol. También me gustó el primero, porque definí de tres dedos.

Quedó demostrado que para ganarle a Aguirre se van a tener que raspar mucho los rivales.

Sí. Ya pasó con Rivadavia, que empatamos el partido con un jugador menos. Somos un equipo fuerte, ordenado, con jugadores de mucha categoría y que entendemos bien la idea del técnico. Le va a costar bastante ganarnos porque somos un equipo agresivo y hacemos todo para siempre ganar el partido.

¿Qué tipo de campeonato es el Federal B?

Es una categoría difícil. Son muchos equipos y hay muchas zonas. Pero cada día se jerarquiza más porque los presupuestos en la mayoría de los equipos aumentaron. Fijate que hay equipos del Federal B que juegan en Copa Argentina y les hacen partido a los de primera. Yo juego al fútbol porque me divierte, me apasiona y no por una cuestión de plata.

Recién hablaste de la Copa Argentina. A nivel provincial se está jugando la Copa Santa Fe. ¿Te gusta esa clase de torneos?

Si. La verdad es que me pareció una idea interesante porque ganando un par de partidos ya te permite jugar contra Newell's, Central, Unión y Colón que no es cosa de todos los días. Jugar en una cancha importante siempre te entusiasma. Llegamos tarde este año al club. Por eso jugaron varios chicos de la local y lamentablemente, a pesar de haber dejado todo en la cancha, no pudimos pasar de fase. Será cuestión de probar el próximo año. Nuestro objetivo este año está enfocado en ascender con Aguirre al Federal A.