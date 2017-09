"Hubiera preferido estar equivocado (sobre sus dichos en 2016, ver aparte). Todo se entiende ahora que el juez (Fabián) Bellizia podría haber detectado severas negligencias en el manejo administrativo, inconsistencias, irresponsabilidad, impericia; eso me duele en el alma porque son cosas evitables. Son errores no forzados. Además, me parece que los jugadores que hay no necesariamente tienen que jugar tan mal como lo están haciendo. Hay buenos futbolistas, dos o tres muy interesantes como Fértoli y Torres; le tengo confianza a Leal. Valenzuela es un buen jugador, aunque vaya a saber dónde tiene la cabeza en este momento con su transferencia frustrada. Pero lo que es imperdonable es la incapacidad". Con esta dura frase inició el diálogo con Ovación Rafael Bielsa e hizo un análisis crudo sobre la situación por la que atraviesa Newell's. Sin mensajes ocultos, sino con palabras intensas para graficar un presente que le causa cierto "miedo" de cara al futuro.

El político y escritor presentó ayer "Rojo Sangre", su nueva novela, y en su paso por La Capital se tomó algunos minutos para hablar de su Newell's, ese que lleva el apellido Bielsa incorporado en su rica historia, sobre todo por su hermano Marcelo. Pero Rafael también tiene tatuado en rojo sangre los colores de la Lepra. Su voz y opinión tienen peso en el mundo rojinegro, más aún cuando no utiliza el doble discurso y con un hablar pausado lanza palabras que repercuten con suma intensidad.

En el club hay un paraguas judicial impuesto hace varios años. ¿Considera que todo lo que pasa es consecuencia de que las cosas se vienen haciendo mal hace años?

A mí me parece que es muy llamativo que habiendo hecho una administración tan catastrófica de los bienes del club, como hizo el señor (Jorge) Riccobelli y su socio (Pablo) Morosano, me parece raro que no haya ninguna denuncia de la actual administración. O son conniventes o en algún momento caminaron juntos. Otra cosa que me parece importante es que el juez, según se dice, hizo una declaración rara para un abogado y yo también lo soy. Dijo que la gente en la que él había delegado el control de estas cuestiones no lo había alertado lo suficiente respecto de lo que estaba pasando en Newell's. Esa gente tiene que tener nombre y apellido, Bellizia debe darlos, removerlos de inmediato y, si han cometido algún delito, someterlos a la Justicia penal.

Los integrantes del órgano fiduciario, que fueron consultados por Ovación, sostienen que con Bellizia

está todo bien y trabajando

en conjunto como siempre, sin inconvenientes.

Leí en La Capital (edición del miércoles) donde se mencionó el malestar del juez luego de la reunión con Futbolistas Argentinos Agremiados. Si esto es verdad, si confió en cierta gente, les dio una incumbencia y lo defraudaron es una negligencia o un delito. ¿Cómo se llaman esos señores? No es secreta la Justicia, es pública.

El magistrado, más allá de que se intentó hacerle una nota, nunca habló. ¿Considera

que debería hacerlo?

No, no lo hizo y me parece que tiene que explicar algo a los socios de Newell's. Desgraciadamente ganó Bermúdez, como se lo dije a usted antes de las elecciones. Y bastante caro me costó porque los hinchas como yo no se lo tomaron a bien. La verdad que ganó y no lo molesté más. Estoy preocupado por Ñuls porque no sé cuál es el rumbo.

¿Tiene miedo de que la entidad llegue a un mal destino?

Si yo alguna vez hubiese visto que la mezcla de incompetencia, improvisación y priorización de los intereses individuales por sobre los colectivos salieron bien, le diría que no tengo miedo. Pero como nunca vi que esa mezcla terminara bien le digo que tengo mucho miedo.

Que Newell's tenga conflictos con Agremiados y la AFA, entre otros, es decir se pelee con los poderosos, ¿es perjudicial para una entidad?

A mí me parece que es parte de la incompetencia. No digo que hay que tener una actitud de sumisión, pero me parece que siempre es mejor sumar que restar. Si te peleás con este, con aquel, tenés problemas con Amoroso... No sé si Amoroso es un extraordinario jugador, pero veo que lo pagamos 1.200.000 dólares. Es un activo que hay que cuidar y no tirar por la ventana. Lo que pasa con (Danilo) Ortiz, que no se resuelve y es un ser humano. La verdad que no veo un rayito de sol más que en los desbordes del pibe Torres.



Fue crítico previo a las elecciones



El 9 de junio de 2016, en una nota con Ovación, Bielsa aclaró que no apoyaba a ninguna agrupación y fue crítico con la lista Movimiento Rojinegro Querido.