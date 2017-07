"Es elogiable lo que hizo Alianza, por eso los saludé a todos", destacó Leo Fernández

"Saludé a los profes y a todos". La frase de Leonardo Fernández podría encajar para la alegría que le generó la victoria, pero también para el reconocimiento hacia el rival. Y en realidad esas palabras las vertió cuando se lo consultó sobre la lealtad que había mostrado Alianza Sport pese a la superioridad física y futbolística que marcó Central a lo largo de los 90 minutos. "Es elogiable lo que hizo Alianza, por eso después del partido saludé a todos. Jamás hubo una pierna fuerte y soportaron el resultado, más teniendo en cuenta que durante muchos pasajes lo superamos con mucha notoriedad. Pese a ello, siempre se jugó de una manera tranquila", añadió el entrenador auriazul.

Claro que más allá de esa sensación hubo otra bien marcada, que tuvo más que ver el partido que hizo su equipo y con la victoria propiamente dicha. "Tratamos de sacar ventaja desde la velocidad del juego y creo que por momentos salió bien. La idea era doblegarlos por las bandas y meter terminaciones de jugadas", puntualizó Fernández, quien además puntualizó que "no tuvimos complicaciones y no sufrimos en nuestro arco. Pudimos sacar un resultado abultado, pero que la diferencia fue merecida".

"En la previa podíamos esperar un partido de estas características, pero después hay que llevarlo adelante. Previo al gol tuvimos cuatro o cinco chances que no pudimos embocar y una vez que se abrió el partido pudimos jugar con mayor tranquilidad, manejando mejor la pelota. A pesar del resultado seguimos buscando porque creíamos que era la mejor manera de respetar al rival", esgrimió el DT. Justamente dentro de ese respeto se explayó ante la consulta sobre algunas jugadas en particular en la que varios de sus dirigidos hicieron algunas rabonas, que pudieron tomarse como una cargada hacia los jugadores rivales. "Quizá muchos no conocen a varios de estos jugadores, ya que habitualmente suelen hacer este tipo de jugadas, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Es un recurso más que tenemos", dijo.

"Montero nos pidió que Alfani, Becker y Ledesma pudieran tener minutos, así que rápidamente accedimos. Sabemos que primera división es prioridad y esta vez no fue la excepción", puntualizó.