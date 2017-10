Le faltaba ganar. Y ayer lo hizo en el circuito pampeano de Toay, dejando atrás a Gastón Mazzacane y Agustín Canapino. Facundo Ardusso dominó nítidamente la final tras haberse quedado temprano con la serie más rápida de las tres. Y al cumplir con el requisito obligatorio de ganar al menos una carrera, ahora el parejense está más metido que antes en la lucha por el título, ya que sigue primero en la Copa de Oro. "Es el triunfo más importante que conseguí en el Turismo Carretera. Estuve muy nervioso durante todo el fin de semana. Me sentí muy autopresionado", le confesó el Flaco a Ovación, mientras estaba "pegando la vuelta para el pueblo en compañía de Gonzalo (Cañada de Gómez), Pancho (El trébol) y Fernando (Las Parejas). Bien federal esta amistad". El piloto de Torino aseguró también estar viviendo "mi mejor año dentro del automovilismo". No es para menos. También lidera el Súper TC2000. Y dentro de dos semanas se subirá al Turismo Nacional para ser coequiper de "Leo Larrauri en la cita de invitados en el Gálvez. La verdad es que estoy definiendo cosas importantes y lo lindo es que lo estoy disfrutando".

¿Hace cuánto que no volvías tan feliz de una carrera?

Sinceramente desde hace poco, de cuando gané en el circuito callejero de Santa Fe.

Pero este triunfo representa muchas cosas más.

Las victorias son todas importantes. Aunque sí debo admitir que este triunfo es el más importante que conseguí en el Turismo Carretera. Fue una carrera en la cual estuve muy nervioso durante todo el fin de semana. Considero además que fue la más difícil de obtener en esta categoría. Por suerte las cosas se fueron dando a nuestro favor y lo supimos aprovechar.

¿Cómo corriste la final?

Con mucho nerviosismo. La previa de la final la viví muy intensa pese a que había logrado la pole y además me había quedado con la serie, que además fue la más rápida de las tres. Es más, la comparo como cuando un goleador viene de errar un penal y a la otra fecha tiene la chance de patear otro. Y sabe que no puede fallar de nuevo. En mi caso hice dos poles, pero en Rafaela no pude ganar. Y en Toay tenía que hacerlo como sea. Por suerte se medio. Tuve mucha presión, pero lo pude resolver muy bien.

¿Tuviste presión o autopresión, ya que sos muy exigente con vos mismo?

Es verdad, la frase es autopresión. Es así. Me exijo mucho. Gracias a Dios pude ganar.

¿Cuándo se te fue la bronca

de haber perdido la final

en Rafaela?

A los días. Fue un martes después de hablar con el dueño del equipo (Esteban Trotta), quien me hizo ver el bosque y no el árbol como veía. Me hizo ver cuadro de situación desde otro punto de vista y eso fue importante para que pueda arrancar a escribir otro libro, y no una nueva página. Esa charla fue clave porque hablé, me desahogué y encarar lo que viene con otro semblante.

¿Te pusiste a pensar por qué

te costaba tanto ganar, ya

que siempre te faltaba

cinco para el peso?

Qué se yo, es difícil porque hacía la pole o ganaba una serie, pero después no podía coronarlo con un triunfo. Mirá esto es así. Acá arranqué quinto, luego terminé haciendo la pole el sábado. Y hoy (ayer), me quedé con la serie luego de hacer linda maniobra con Mangoni, quien me respetó mucho cuando tomé la curva uno, y terminé después abrochando la final en un domingo intenso. Tuve un gran auto otra vez también y eso quiere destacarlo porque el equipo viene haciendo un gran trabajo desde que comenzó la temporada.

¿Cómo fueron las últimas vueltas o qué cosas pasaron por tu cabeza cuando

te diste cuenta de que

la victoria era tuya?

Corrí muy concentrado en todo momento. No quería distraerme con nada. No pensaba en nada más de lo que iba viviendo en pista. Pero en los últimos cien metros, donde sabía que si se llegaba a romper el motor llegaba igual primero por el envión, pulsé el botón de la radio y le dije al equipo «esto a es lo que vinimos. Gracias muchachos. Felicitaciones», aunque también me emocioné porque se me venía negando el triunfo.

¿Sabés que ilusionaste de lo lindo a los hinchas de Torino, que son tan pasionales

como todo tuerca?

Sí, los vi felices cuando estaba en el podio. En ese sentido debo reconocer que tanto ellos como los hinchas de otras marcas me felicitaron también. Pasé un grato momento cuando bajé de recibir el trofeo porque siempre llena el cariño que te brinda la gente.

¿La lucha por el título será un mano a mano con Canapino?

Creo que no hay que dar por descartado a ninguno de los que más cerca están. Si bien con Canapino, quien es el mejor piloto del país, tenemos un poco más de chances que otros, lo cierto es que acá no podés relajarte porque restan dos fechas y Mazzacane también viene muy bien. Lo mismo pasa que Josito (Di Palma). Será un final muy duro.

¿Cómo vas a correr las dos fechas que restan ahora que ya ganaste?

No pienso ni puedo relajarme. Menos en estos momentos. Correré con todo y con la mayor motivación. Espero resolver todo esto muy bien en estas dos últimas fechas. A eso apunto.

Muchiut outMarcos Muchiut abandonó cuando restaban cinco giros y resignó la cima de la Copa de Plata, que ahora lideran Aguirre (ganó ayer) con Pezzucchi, que fue 3º. Costanzo fue 2º.