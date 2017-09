Error contable y Sergio Marchi fue citado por el juez Bellizia

Las últimas horas en Newell's fueron de alto voltaje y con un sinnúmero de novedades que fueron aclarando el panorama iniciado el miércoles desde la AFA y Agremiados, con denuncias fuertes contra el club del Parque. Poco tiempo más tarde todo se dio vuelta y quedó en sintonía con lo que publicó Ovación en su edición de ayer —se indicó que se había cometido un error y no era precisamente de los leprosos—, aunque con otros matices importantes que repercutirán con intensidad en el mundo mediático. Como que el juez Fabián Bellizia enviará hoy sendos oficios a la AFA, FAA, Superliga y al mismo club con el fin de clarificar todo lo sucedido, pero el detalle más trascendente es que citará al secretario general de futbolistas, Sergio Marchi, a una audiencia el lunes en Tribunales. ¿Si se niega? "No hay que descartar que se envíe a la fuerza policial", dijeron desde los pasillos del edificio ubicado en Pellegrini y Balcarce.

Si finalmente se comprueba que existió un error en la contabilidad de Agremiados y todo lo actuado a posteriori lo único que hizo fue "ensuciar aún más a la institución", entonces lo sucedido fue un verdadero papelón. Y de acuerdo a lo que informó la dirigencia actuarán en consecuencia enviando cartas documentos no sólo a FAA, sino también al secretario de la AFA, Pablo Toviggino, quien declaró que "el club no pagó y le corresponde sanción por documentación adulterada". Una durísima acusación que alteró los nervios de la CD, del órgano fiduciario y del propio magistrado que lleva adelante el paraguas judicial.

Una cuestión que molestó y mucho es que se dijera que "Newell's adulteró una declaración jurada" cuando el secretario del club, José Menchón, contó que la misma aún no fue enviada y recién lo hará la semana próxima. Entonces, es imposible que esto haya sucedido y lo llamativo es que se declarara eso públicamente sin titubeos. Debido a esto el club quiere actuar en consecuencia, sobre todo contra Toviggino.

¿Qué es lo que le confiaron a este diario allegados a Agremiados? "Hubo un error contable. Cuando se cargaron los depósitos se ingresó uno a Newell's cuando correspondía a otro club, es por eso que al corregir el mismo apareció un faltante de Ñuls". La pregunta que aparece entonces es la siguiente: ¿cómo es posible que se le haya entregado el libre deuda a la entidad que le faltó un depósito?

Todo lo que pasó en las últimas 48 horas al final fue un verdadero despropósito si finalmente se comprueban los errores. Y que no tendrá ahora un punto final, sino un punto y aparte porque ahora el que actuará con el fin de ponerle claridad a todo lo que pasó es el magistrado. Al menos así lo aseguraron las distintas voces consultadas.

Algunos hasta se animaron a sostener que "lo que le están haciendo a Newell's es bullying", por lo tanto habrá actuaciones intensas con el fin de que todo se esclarezca después de la enorme confusión que se generó en las últimas horas. Y hasta adelantaron que la semana próxima "habrá más novedades".

Petrakovsky será llamado por el juez para declarar

El titular de TBS, Manuel Petrakovsky, hizo duras declaraciones días atrás contra el marketing de Newell's al decir que "me pidieron un incentivo para firmar el contrato". Estas palabras fueron publicadas en el sitio de internet Rosario Nuestro y se expandieron rápidamente por las redes sociales. Todo llegó a oídos del juez Bellizia, quien tomó la decisión de citar al empresario para que "presente las pruebas sobre esa exigencia" que derivó, en parte, a que no se firmara el contrato, además de otras diferencias que surgieron. Si Petrakovsky no las tiene "será denunciado", caso contrario el encargado de marketing, Martín Giusepponi, debería dar explicaciones. Ñuls también le envió al empresario una carta documento millones de pesos son los que pagó Newell's en Agremiados, de acuerdo a la información brindada por fuentes tribunalicias.