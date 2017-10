Episodios que hacen mucho daño

Que sí, que no. Que la asamblea fue aprobada, que fue anulada. En esta situación se cerró la noche de miércoles triste para la vida institucional de Newell's. ¿Llamó la atención lo que sucedió? No, porque hace varios días que existía un tufillo nada grato que pintaba una situación cargada de incertidumbre. Había ciertos temores de algunos socios y por eso se exigieron garantías, que a la luz de los hechos no las hubo porque todo terminó en una hecatombe y con agresiones de todo tipo. En la política parece valer todo y es difícil ponerse en un lugar específico. Sí establecerse en el medio para intentar analizar y ver cuál de las dos partes, oficialismo u oposición, tienen razón. Lo cierto es que hubo heridos, golpeados y que, varios, pertenecen al grupo opositor. Del lado de la CD apuntaron precisamente a miembros opositores de generar el caos. Chicanas y más chicanas de un lado y del otro que no conducen a nada. Porque con lo que pasó el que pierde es Newell's. Al que todos dicen "amar" y defender los colores. Al que quieren ayudar a salir adelante, evitar la crisis económica y que transite por el carril de la normalidad. Hoy parece estar muy lejos de eso. Si hasta se piensa en una posible intervención si no se encamina, al menos eso es lo que trasciende desde la Justicia. Lo que pasó, a muchos los hizo recordar la época de Eduardo López. De hecho, cuando perdió en las urnas la bandera que se enarboló en el centro del Parque fue resaltando "la vuelta de la democracia a Ñuls". Los tiempos violentos que se vivieron en esos años, cuando en realidad prácticamente no existían las asambleas, eran repudiados por los leprosos, esos que se juramentaron nunca más atravesar por esos momentos. No fue así y otras vez se repitieron episodios temerarios. "Puede ser que lo de la barra haya sido intimidatorio, pero fue para los dos lados", declaró el secretario José Menchón. Sea lo que fuere, no fue algo para dejar pasar. Porque el temor volvió a instalarse en el Parque por episodios que hacen mucho daño.