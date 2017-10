Entre Messi, Cristiano y Neymar, se busca el mejor futbolista de 2017

Este premio aún no está en la gran vitrina de trofeos de Lionel Messi. Es que el único que se entregó fue el año pasado y lo levantó Cristiano Ronaldo. Hoy los dos son nuevamente los candidatos a conseguirlo. El "The Best" 2017 se conocerá hoy. Ya fue elegido por los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales (50 por ciento de los votos), un panel de periodistas (25 por ciento) y aficionados registrados en la página web de la Fifa (25 por ciento). Claro, hay una terna en la elección, y ese lugar lo ocupa el brasileño Neymar. La presencia extra será de quien no solamente estaría en la terna si todavía jugara, sino que se los pelearía sin dudas: Diego Armando Maradona. Todos le aportarán luz propia al famoso teatro londinense London Palladium, desde las 14.30.

No le será sencillo a Messi arrebatarle el premio a Cristiano. Más allá de que fue el máximo goleador de la liga española con 37 goles en 34 partidos, aunque no fue campeón y el único título que ganó fue la Copa del Rey.

Igual, el rosarino siempre tiene un plus por su gran juego, desequilibrio y cuenta con los hinchas del fútbol mundial a su favor (el año pasado ganó en ese ítem por 6,32 por ciento contra 5,88 por ciento del portugués). Además, fue el salvador de Argentina en las eliminatorias, que gracias a él consiguió una agónica clasificación al Mundial de Rusia, con su espectacular hat-trick ante Ecuador en el 3 a 1 en Quito, Sin embargo, ese cotejo fue posterior al cierre de la votación, a mediados de septiembre.

En cambio, Cristiano tuvo una espectacular actuación en la Liga de Campeones, al punto que le convirtió cinco goles a Bayern Munich en la llave de 4º de final, un hat-trick a Atlético de Madrid en semis y un doblete a Juventus en la final.

Además, conquistó la liga española siendo el máximo goleador y fue clave en la clasificación de Portugal al Mundial.

El portugués ganó tres veces el Balón de Oro (2008, 2013 y 2014) y el The Best 2016 (con 34,56 por ciento contra el 26,42 por ciento de Messi). Y si Leo lo consigue lo sumará a los cinco que tiene (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015).

Tercero aparece Neymar, que tuvo toda una temporada a la sombra de Messi. Sus ansias de sentirse reconocido lo llevaron a pasar a Paris Saint Germain, en el pase más caro de la historia (222 millones de euros). Además, no hay que dejar de lado su influencia en la selección brasileña, con la que consiguió la clasificación al Mundial con grandes actuaciones que acompañaron a victorias en serie.

En la gala también se entregará el premio al mejor DT, cuyos candidatos son el Zinedine Zidane (Real Madrid), Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus). La Fifa también elegirá mejor arquero, mejor jugadora (la venezolana Deyna Castellano, la holandesa Lieke Martens y la estadounidense Carli Lloyd, que buscará la reelección), mejor gol, mejor hinchada y el once ideal.