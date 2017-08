Entre la búsqueda y los amistosos en puerta

En Arroyito continúan trabajando con muchísimo hermetismo en torno al nombre del zaguero central que tanto viene pidiendo Paolo Montero. También dependerá de lo que suceda con Nicolás Freire ante las versiones cruzadas (ver aparte). En medio de las negociaciones, el cuerpo técnico tendrá hoy definido si mañana podrá jugar el amistoso que tiene pactado con Sarmiento de Junín. Todo dependerá del factor climático. En tanto, el sábado será momento de recibir a Talleres en el country.

"Todavía no resolvimos nada. Seguimos analizando las diferentes alternativas que tenemos, pero no hay nada definido por el momento. No es sencillo encontrar el nombre que necesitamos", afirmaron desde el club ayer cuando este medio consultó por el refuerzo que debe cubrir la plaza que dejó Javier Pinola.

Por su parte, el pase del Ruso Rodríguez no está firmado. Al menos el arquero sigue sin poner el gancho "porque debe resolver algunas cosas antes". Sin embargo, la directiva dejó sentado que "no peligrará la continuidad del jugador, en breve firmará".

Con respecto al ensayo que tenía previsto Montero para mañana contra Sarmiento, ayer desde el cuerpo técnico auriazul le afirmaron a este medio que "vamos a ver si lo hacemos. Con este mal tiempo vamos a esperar un poco más para confirmar. Por ahí lo postergamos".