En un video, Di Leo insulta a Tapia y Angelici por haberlo dejado sin "laburo"

El ayudante de campo del Patón Bauza en la selección argentina , el exdefensor de Rosario Central José "Camello" Di Leo, sorprendió con un video de pocos segundos de duración en el que insulta al actual presidente de la AFA; Claudio "Chiqui" Tapia, y al presidente de Boca, Daniel Angelici, de haberlo dejado sin trabajo al frente del seleccionado.

En las imágenes se lo ve al exdefensor canalla en cueros y luciendo solamente un pantaloncito de fútbol de la Universidad Católica de Chile mientras lija el borde del techo de su casa.

El video, de pocos segundos de duración, muestra como Di Leo se mete las manos en el pantaloncito y saca el forro de los bolsillos en señal de que no tiene nada y mirando a la cámara dice: "Escuchame Chiqui Tapia, mirá como me largaste, seco, seco... me hacés laburar..." para luego lanzar un par de insultos de grueso calibre al titular de la AFA y al presidente de Boca, Daniel Angelici.