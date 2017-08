En Salta, Los Pumas sufrieron una categórica derrota ante Sudáfrica por el Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sumó hoy su segunda derrota consecutiva en el torneo Championship, al perder categóricamente frente a Sudáfrica, por 41-23, encuentro correspondiente a la segunda fecha de la sexta edición del certamen, en que también participan Australia y Nueva Zelanda.

El partido, disputado en el estadio Padre Martearena de Salta, con un parcial favorable para los sudafricanos por 17-10, fue controlado por el francés Pascal Gaüzère y sus asistentes fueron el galo Romain Poite y el australiano Nic Berry.

Los Pumas, luego del receso de una semana, se medirán el próximo sábado 9 de septiembre frente a los bicampeones de Nueva Zelanda, los poderosos All Blacks, en el Yarrow Stadium de New Plymouth, en tanto que Australia y Sudáfrica completarán la tercera fecha.

En su debut en esta edición del Rugby Championship, el conjunto argentino cayó la semana pasada frente a los Springboks sudafricanos, 37-15, encuentro disputado en la ciudad de Por Elizabeth.

Los tantos del seleccionado argentino llegaron a través de tries de Ramiro Moyano y Matías Moroni, Juan Martín Hernández sumó un penal y una conversión, Emiliano Boffelli dos penales y el ingresado Nicolás Sánchez una conversión.

Para Sudáfrica marcaron tries Siva Kolisi (2), Elton Jantjies, try penal y Jean-Luc du Preez, y Jantjies aportó dos penales y cuatro conversiones.

En el comienzo del encuentro Boffelli marcó el primer penal desde atrás de la mitad de la cancha y luego el pateador Jantjies marró dos penales accesibles para continuar arriba el conjunto argentino. Luego Tomás Lavanini fue amonestado por el árbitro Gaüzère y poco después Sudáfrica marcó su primer try logrado por Kolisi y Jantjies sumó una conversión y un penal.

A la salida de mitad de cancha Hernández realizó una larga salida que fue alcanzada por Ramiro Moyano, que ante la pasividad de la defensa sudafricana marcó el primer try argentino.

Sobre el final de la primera parte, continuó la indisciplina de los jugadores argentinos y Juan Manuel Leguizamón sufrió una amonestación. En la siguiente jugada, a la salida de un line, Jantjies apoyó el segundo try para lograr un parcial de 17-10.

En el segundo tiempo Los Pumas salieron con mayor dinámica y lograron el descuento con un penal de Hernández, pero poco duró la mejoría, ya que ante un error en un ataque argentino, Kolisi recogió la pelota en su defensa y tras correr toda la cancha marcó el tercer try, que selló la suerte argentina.

Asimismo, Lavanini recibió una segunda amonestación al evitar un try con una falta intencional, lo que le valió la expulsión y el try penal para los sudafricanos para alcanzar una diferencia mayor.

Los Pumas comenzaron a sentir el desgaste físico al jugar con un hombre menos y Sudáfrica se quedó con el triunfo aprovechando los errores de manejo de pelota de su rival y su efectividad para marcar.

Sudáfrica se quedó con el segundo triunfo consecutivo frente a Los Pumas desplegando un juego combinado con un scrum sólido, el dominio en las formaciones fijas y el juego con el pie.

Los Pumas una vez más quedaron en deuda, pese a mostrar una leve mejoría con respecto al choque de la semana anterior. Volvieron a caer en errores no forzados e indisciplina, lo que pagaron con una nueva derrota.

Otro factor preocupante fue la falta de decisión en ataque, ya que los tries de Moyano y Moroni llegaron por errores de los sudafricanos.

También hoy, en encuentro previo, el seleccionado de Nueva Zelanda, actual bicampeón del mundo, venció en un encuentro vibrante a Australia por 35-29, con un try a dos minutos del final y de esa manera se quedaron con la Bledisloe Cup.

Disputada hoy la segunda fecha del torneo, Nueva Zelanda y Sudáfrica comparten el primer lugar con nueve unidades, seguido por Australia con dos y Argentina sin puntos.

Síntesis

Argentina: Joaquín Tuculet; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Juan Martín Hernández y Tomás Cubelli; Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán) y Lucas Noguera Paz. Entrenador Daniel Hourcade.

Ingresaron: Enrique Pieretto, Javier Ortega Desio, Matías Moroni, Julián Montoya, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Marcos Kremer.

Sudáfrica: Andries Coetzee; Raymond Rhule, Jesse Kriel, Jan Serfontein y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Francois Hougaard; Uzair Cassiem, Jaco Kriel y Siya Kolisi; Franco Mostert y Eben Etzebeth (capitán); Coenie Oosthuizen, Malcolm Marx y Tendai Mtawarira. Entrenador: Allister Coetzee.

Ingresaron: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Trevor Nyakane, Pieter-Steph du Toit, Jean-Luc du Preez, Rudy Page, Curwin Bosch y Damian de Allende.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Boffelli (A), 19' try Kolisi convertido por Jantjies (S), 27' penal Jantjies (S), 29' try Moyano convertido por Hernández (A) y 39' try Jantjies convertido por el mismo (S). Resultado parcial: Argentina 10- Sudáfrica 17

Tantos en el segundo tiempo: 3' penal Hernández (A), 11' try Kolisi convertido por Jantjies (S), 16' try penal (S), 18' try Moroni convertido por Sánchez (A), 20' penal Boffelli (A), 31' penal Jantjies (S), 38' try Du Preez convertido por Jantjies (S). Resultado final: Argentina 23- Sudáfrica 41.

Amonestados en el primer tiempo: 8' Lavanini (A) y 38' Leguizamón (A).

Amonestado en el segundo tiempo: 19', Coetzee (S).

Expulsado en el segundo tiempo: 19' Lavanini (A).

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta).

Árbitro: Pascal Gaüzère (Francia).

Asistentes: Romain Poite (Francia) y Nic Berry (Australia).