La bochornosa asamblea del miércoles por la noche dejó secuelas. Muchas y nada gratificantes para el funcionamiento de una entidad. En una vida democrática, por la que durante años se pugnó, que una reunión de socios termine en una hecatombe generó algunas renuncias. En este caso de tres miembros de la comisión fiscalizadora que decidieron enviar sendas cartas documentos notificando el paso al costado por todo lo vivido en el club (ver aparte). Y como eje central, lo que los socios debían votar aún no se sabe en qué quedó. ¿Se aprobó o no el balance? La dirigencia de Newell's insiste en que sí, que no fue suspendida en ningún momento más allá de que otras voces dicen lo contrario y, como si fuera poco, el mismo día de los incidentes informó a través de la página oficial de la entidad que "fue aprobada". De todas formas, Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) decidirá la semana próxima la validez o no de lo que supuestamente se votó en el Parque y no hay que desechar que "pueda ordenar que se realice nuevamente". ¿Y el juez Fabián Bellizia? Fue informado de todo lo acontecido, "está preocupado por la situación y esperará la resolución de IGPJ".

Todas las miradas ahora están puestas en IGPJ. En la determinación que adopte teniendo en cuenta lo que pasó en el estadio cubierto. "Lo que se realizará ahora es analizar la validez de la asamblea en vía administrativa", confió Luciano Lerme, del mencionado organismo. Y aclaró que por todo lo sucedido no sería extraño que se declare "inválida".

Por supuesto que la dirigencia podría apelar cualquier resolución desfavorable y todo irá hacia adelante. Es decir, que el episodio lamentable de la asamblea, con sillazos y trompadas, se trasladaría a otra esfera para encontrar una resolución. Si darle validez o no a lo que pasó. Las distintas partes presentaron videos de lo sucedido con el fin de dirimir esta cuestión que quedó en manos de IGPJ, la que dará un dictamen, seguramente, la semana próxima. De todas formas, Lerme anticipó que por lo que ocurrió había aconsejado que no se llevara adelante la asamblea. A pesar de todo esto, la dirigencia prosiguió y el secretario José Menchón sostuvo que la misma "en ningún momento se suspendió" y que fue "aprobada".

¿Quién tiene la razón en todo esto? IGPJ es la que deberá dar un veredicto mientras Bellizia aguarda esa resolución para decidir los pasos a seguir. Hay que recordar que el magistrado, según las fuentes consultadas por Ovación, "no descartaría una posibilidad de intervención del club", algo que sería un golpe duro para Newell's. Y eso es lo que intentan evitar todas las partes.

Tampoco hay que dejar de lado que ya el juez, que lleva adelante el paraguas judicial, intervino la tesorería, una situación un tanto inusual y que deja de manifiesto una "falta de confianza en el manejo de la economía".

La asamblea violenta dejó secuelas y ahora serán otros actores los que tendrán que resolver qué se hará. Si se realiza una nueva o se la da por aprobada. La CD leprosa insiste en que "tiene validez" y luchará por todas las vías para que eso no se modifique. La oposición buscará lo contrario. IGPJ tiene la palabra.