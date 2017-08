Sin mayores sorpresas, Newell's empezará hoy la última semana de la pretemporada con certezas para cada uno de los puestos del equipo que debutará el lunes contra Unión en el Coloso. Los jugadores con los que ensayó Juan Manuel Llop durante los amistosos de pretemporada no dejan margen de error. Tampoco las palabras del entrenador cuando se lo consultó de manera puntual sobre ciertos futbolistas. El único interrogante es si llegará en condiciones Brian Sarmiento, aunque el tiempo de recuperación que le demandó la distensión muscular le resta posibilidades y Víctor Figueroa corre con ventaja para jugar de titular.

El sistema táctico de cuatro defensores, dos volantes de contención, tres más adelantados y un punta se repitió en cada uno de los partidos de preparación. Nada indica que vaya a modificarse para el inicio de la Superliga. Si las circunstancias así lo requieren, ya sea para un partido o durante el mismo, se puede modificar, según adelantó Llop. La principal innovación que contempla es la integración del ataque con dos futbolistas, Luis Leal junto a Mauro Guevgeozian. Es una idea que todavía no puso en práctica en ninguno de los partidos de pretemporada.

Por lesiones que les impidieron practicar con normalidad durante estas semanas o porque no alcanzaron el rendimiento físico del resto, o simplemente porque hoy son futbolistas de recambio, Llop elegirá a dos de las ocho incorporaciones para jugar desde el inicio, el zaguero Bruno Bianchi y el atacante Guevgeozian. O tres si es que aparece Sarmiento.

La intención del técnico es que Newell's sea agresivo, presione arriba y tenga alternativas para llegar, con la subida de los laterales. La intensidad es un aspecto que concibe básico. Las ideas son esas, sin misterios de los responsables de llevarlas a la práctica desde que comience el partido ante Unión el lunes 28 de agosto, a las 19.

El arco es de Pocrnjic

Una de las preocupaciones durante la pretemporada fue la incorporación de un arquero. A Sebastián D'Angelo se le terminó el préstamo y Brian Bustos hace poco que ataja en la reserva, por lo que el club consideró necesario tener a otro además de Luciano Pocrnjic. Le costó conseguirlo, hasta que acordó con Nelson Ibáñez. Si bien disputó los primeros amistosos, contra Talleres (0-2) y Belgrano (3-1), no formó parte del equipo titular en los siguientes, ante Patronato (1-1) y Talleres (1-0). Bajo los tres palos estuvo Pocrnjic, recuperado de una distensión en el bíceps femoral que lo había mantenido al margen.

La señal es clara. Pocrnjic es el dueño del arco desde que se quedó con el puesto durante el primer semestre de 2016. En todo ese tiempo tuvo buenos rendimientos, aunque en el último tramo del torneo pasado decayó su nivel.

Bianchi y los laterales

Newell's trajo a Bruno Bianchi para comandar la defensa y su presencia frente al tatengue es una obviedad. Durante los amistosos fue de los más eficientes, seguro y con buen juego aéreo. Esta es otra cualidad destacada de Nehuén Paz, compañero de zaga de Bianchi y que le sacó ventaja a su competidor en esa posición, Danilo Ortiz. El paraguayo es de los últimos que llegó y hoy no tiene el mismo rendimiento que Paz.

En cuanto a los marcadores de punta, no se discuten. José San Román y Milton Valenzuela (si se queda, pese a una posible venta) responden a la misión de proyectarse. El ejemplo fueron los goles de San Román contra Belgrano y Talleres, subiendo por el costado. Fue el jugador más destacado durante esta etapa de preparación.

El problema de los volantes

La zona de los mediocampistas es en donde Llop no tendrá a disposición para ser titulares a jugadores que considera como tales, Nery Leyes y Sarmiento, aunque se reitera que con este último habría que esperar lo que pase durante esta semana y si en todo caso va al banco.

Para la integración de la pareja de volantes centrales, Llop confía en Jalil Elías. El juvenil cumplirá el rol de destinatario del pase de salida. Tendrá la compañía de Juan Ignacio Sills, encargado de presionar más arriba cuando la tenga el rival. Para este puesto, el técnico piensa en Nery Leyes, mediocampista de marca, pero con despliegue en ofensiva y buen pie. El esguince de tobillo izquierdo que sufrió durante la pretemporada recién le permitirá estar en la 2ª fecha.

Sarmiento entrenará a la par de sus compañeros recién hoy, tras la distensión en el sóleo izquierdo de 3 semanas atrás. La falta de actividad y de fútbol le juegan en contra. Todo indica que el lunes jugará Víctor Figueroa, a quien se lo observó participativo en la generación de juego en los amistosos.

Con respecto a los externos, tampoco hay dudas. Joel Amoroso y Héctor Fértoli se moverán en un extremo y otro. Amoroso necesita empezar a justificar por qué lo trajeron en su momento y Fértoli a dar el salto de calidad que rubrique que sus aciertos en primera no son una cuestión esporádica.

La garra del armenio

A Guevgeozian le tocará ser el único punta. Es un delantero aguerrido, fuerte, que aguanta la pelota. Le faltó el gol en los amistosos, aunque un aspecto positivo es que su mejor partido fue el último.

El equipo ya está delineado. Llop tendrá a disposición a otros para hacer retoques durante el partido si así lo considera, el defensor Franco Escobar, el mediocampista Braian Rivero y los delanteros Mauricio Tevez y Luis Leal (todavía le falta fútbol). No le sobran jugadores ni tampoco cuenta con figuras, por lo que Newell's depende de conformar un equipo consistente y eficaz para que le vaya bien en este comienzo de temporada.