En La Matanza, Cristina Kirchner dijo que Milagro Sala fue "prácticamente secuestrada"

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó hoy un acto en el partido bonaerense de La Matanza, donde reclamó al Gobierno "abrir los hospitales" inaugurados durante su gestión en ese distrito y reclamó por la situación de la dirigente Milagro Sala.



A una semana de las elecciones legislativas, la expresidenta participó del Festival de la Juventud que se realizó en el distrito, junto al candidato a diputado nacional Fernando Espinoza y la intendenta local, Verónica Magario.



"Cuando era presidenta me pregunté para qué quiere un Presidente un avión nuevo si no puede darle salud a La Matanza y entonces avanzamos con los hospitales de Laferrere y Rafael Castillo", aseguró la postulante al Senado y luego apuntó al Gobierno: "Dejamos dos hospitales nuevos, sólo tienen que ponerle medicamentos, médicos, de eso se trata la salud".



En el mismo sentido, remarcó que "si no les alcanza la plata" deberían poner "menos en publicidad en carteles en las rutas y seguro que la guita les va a alcanzar", tras lo cual insistió: "Quiero que abran los hospitales y que funcionen".



La misma observación realizó luego sobre las universidades que fueron inauguradas durante su gobierno, al afirmar que "si quieren modernidad para todos los argentinos tienen que abrir esa universidad que también se niegan a inaugurar en La Matanza y abrir esos hospitales, de eso se trata gobernar".



La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, indicó que "la Ciudad de Buenos Aires con tres millones de habitantes tiene 33 hospitales y dicen que dos hospitales más en La Matanza no son necesarios".



"La Matanza necesita 309 camas para estar equiparada a la provincia. Tiene 4,6 camas cada diez mil habitantes mientras que la provincia tiene 6,2 camas. En la Ciudad de Buenos Aires tienen 23 camas cada diez mil habitantes y después se quejan que los del conurbano van a la Ciudad", agregó.



Por último, la líder de Unidad Ciudadana se refirió al traslado de la dirigente jujeña Milagro Sala de vuelta al penal de Alto Comedero y sostuvo que la líder de la Tupac Amaru "fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente".



"Otra vez lo de Milagro Sala. Otra vez esta sombra que parece cernirse sobre la Patria y que me asusta tanto, no por mí, yo ya viví mi vida y fui parte de una generación que resultó arrasada", agregó la exmandataria.



En este sentido, le reclamó al presidente Mauricio Macri y a la Corte Suprema de Justicia que "pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos".