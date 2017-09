El Newell's protagonista que se predica desde el plantel y se plasmó contra Olimpo planifica otra intención de juego ante Lanús. Sin resignarse a ser un simple actor de reparto, la idea es no dejarle capacidad de maniobra al local. El esquema táctico se mantiene. Los nombres de la primera victoria en la Superliga, también. Pero la idea tiene alteraciones.

El dibujo táctico del rojinegro será el 4-2-3-1 habitual. "No lo modifico de acuerdo a lo que haga el rival", manifestó Llop en la conferencia de prensa del viernes. Pero lo que habrá son mayores precauciones a partir de la jerarquía del rival. Lanús es un conjunto ofensivo que puede ser letal si cuenta con espacios.

La pareja de volantes centrales de Newell's tiene como misión ser el dique de contención de los intentos granates. Ambos se desplazarán cerca. Braian Rivero jugó varios metros por delante de Nery Leyes ante Olimpo para que su equipo tenga más fútbol, algo de lo que carecía. Lo consiguió, entrando en contacto con Víctor Figueroa en determinados pasajes del partido. Pero esta noche, Rivero tendrá una mayor preocupación por defender. Jugará más retrasado, aunque esto no implica que descuide su tarea creativa.

La alternancia de los marcadores laterales para proyectarse será otro de los requisitos. José San Román y Milton Valenzuela subirán cuando se presente la ocasión, aunque la prioridad es que no haya huecos a sus espaldas. La capacidad ofensiva de Lanús, si bien se guardó a Sand y Acosta, al menos desde el comienzo, no permite dar ninguna ventaja. Menos aún obligar a Bianchi y Paz a tener que salir a cerrar a los costados, lo que les cuesta.

La intención principal de Newell's, en un principio, no es defenderse sino evitar que Lanús se desplace con comodidad. Jugar con inteligencia y contrarrestar lo que proponga el granate será un acierto si se consigue. El objetivo restante pasa por la manera de complicar al local.

La confianza se deposita ante todo en Joaquín Torres y Luis Leales, responsables máximos del triunfo sobre Olimpo. Para que se luzcan, es imprescindible que los demás acompañen. La dependencia exclusiva de una acción individual para tener éxito siempre es menos probable.

El mismo sistema y un plan de obstrucción

Lanús

Monetti; Di Plácido, Canuto, Braghieri y Pasquini; Matías Sánchez, Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, Denis y Marcelino Moreno.

DT: Jorge Almirón 4-3-3

NewellSINGLE_STRAIGHT_QUOTEs

Luciano Pocrnjic

José San Román

Bruno Bianchi

Nehuén Paz

Milton Valenzuela

Nery Leyes

Braian Rivero

Joaquín Torres

Víctor Figueroa

Héctor Fértoli

Luis Leal

DT: Juan Manuel Llop4-2-3-1

Hora y TV: 19.05 hs - TNT Sports

Estadio: Lanús

Arbitro: Fernando Rapallini