En el fútbol no vale todo

Jugadores de todas las edades, padres y madres, técnicos, hinchas, relatores y periodistas. La campaña #EnElFútbolNoValeTodo interpela a todos los que son parte del mundo del fútbol. Varios videos realizados por la ONG Salvemos al Fútbol circularon por las redes sociales con mensajes discutidos en charlas y talleres junto a jugadores de las inferiores de varios clubes de Buenos Aires. Ovación dialogó con el vicepresidente de la ONG y responsable de la campaña, Diego Murzi, quien explicó detalles de esta estrategia contra la homofobia, la xenofobia y el racismo social.

"Una ONG internacional (Fare network) lanzó una campaña desde el 5 al 19 de este mes. Allí se reprobó fundamentalmente al racismo afroamericano. Nosotros desde acá recogimos el guante de ese plan y armamos un material con la discriminación simbólica naturalizada en nuestras canchas: la homofóbica, encarnada en las palabras «cagón», «puto», «poné huevo», «maricón», «no tenés aguante», la discriminación ligada al racismo social y cultural reflejada en agresiones como la de «negro villero» y la xenofóbica, basada en el rechazo a los extranjeros y reflejada en el despectivo «brazuca» o «paragua»", dijo Murzi.

El directivo de la ONG que desde hace doce años visibiliza y denuncia la violencia y la corrupción del fútbol en todas sus formas no descartó que la campaña pueda importarse a esta región y esta ciudad (ver aparte las formas de contacto).

"Trabajamos con jugadores de las inferiores de River, Argentino Juniors, Banfield, Estudiantes, Deportivo Riestra, o sea hemos realizado talleres en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y llegamos hasta La Plata. Pero estamos dispuestos a llevar nuestros talleres y charlas a los formadores y a los jugadores de los clubes donde nos llamen porque es un importante trabajo preventivo", dijo Murzi.

Dos años de trabajo en talleres con chicos y jóvenes respaldan la campaña. Son encuentros enmarcados en el proyecto "Jóvenes, mercado y precarización laboral", coordinados por el titular de la ONG Mariano Bergés (ex juez y asesor de Futbolistas Argentinos Agremiados ) y Murzi, entre otros.

Además de los videos con caricaturas en blanco y negro de padres e hijos en la cancha, de jugadores y relatores, la campaña incluye imágenes donde los jugadores de distintos clubes expresan sus opiniones sobre el tema.

Negro villero

"Ser pobre no es una ofensa, es una injusticia" y "si le gritás villero a un jugador acordate que lo estás humillando". Las frases resultan como conclusión tras las charlas con los jugadores. Y varios de ellos expresan qué opinan de los insultos que escuchan en la cancha, palabras que ellos mismos han dicho alguna vez y escuchan de sus adultos: técnicos, padres, hinchas.

"No me parece que se sea menos macho por una mala jugada", "insultarme no te hace más macho ni más hincha" y "la discriminación también es violencia", son sólo algunas de las conclusiones.

En la página web de Salvemos al Fútbol está el link "la lista de víctimas". La ONG compiló allí 322 casos fatales de violencia. Un trabajo riguroso. El primer caso es de 1922 en la cancha de Sportivo Barracas (la víctima fue un menor). El último, del 8 de octubre pasado, es un arquero del Deportivo y Fomento de Brandsen. Lamentablemente, en la lista hay varias víctimas de partidos que protagonizaron Newells y Central.