En Central, se acerca Fernando Tobio como refuerzo defensivo

Parece que esta vez no habrá espacio para quedarse con las manos vacías. Tampoco para que en un santiamén las negociaciones por el tan solicitado zaguero central no prosperen. Lo concreto es que una alta fuente dirigencial de Central le confirmó ayer a Ovación que hoy "se cerrará la llegada de Fernando Tobio". El actual defensor de Palmeiras, un nombre que acaparó la atención en los últimos mercados de pases en los que se movió Central, tendría todo acordado de palabra con la dirigencia auriazul para sumarse por un año a préstamo y con una opción de compra. La cifra que pagarían los canallas para traer al ex jugador de Vélez y Boca por todo concepto sería cerca de un millón de dólares, según confirmó una voz cercana a las negociaciones. Igual, los valores finos del acuerdo todavía no trascendieron.

La dirigencia de Central, sobre todo a través de su vicepresidente primero Luciano Cefaratti, pisó el acelerador para avanzar sobre la posibilidad concreta de contratar a Tobio. El directivo lo hizo al mismo tiempo que mantenía contactos con sus pares de Racing para averiguar sobre una posible salida de Sergio Vittor. En realidad, Tobio siempre ocupó uno de los lugares en la pole position cuando Central salió a la caza para contratar a un zaguero. Lo que ocurrió en ese momento fue que la postura de Palmeiras, club dueño del pase y con el que el jugador tiene contrato hasta junio de 2019, parecía más intransigente que la de ahora. En esto mucho tiene que ver que Tobio no es tenido en cuenta por el técnico Cuca. Por eso está entrenando en horarios distintos al del plantel principal y los dirigentes paulistas ahora sí ven con mejores ojos prestarlo ya que el DT les informó que por este año no lo iba a utilizar. Hasta anoche en Central estaban esperando buenas noticias desde San Pablo. El representante del jugador, Junior Mazzoni, era el encargado de llevar adelante las gestiones entre las partes intervinientes. En ese sentido, los dirigentes canallas estarían dispuestos a pagar lo que pretende el defensor para dejar Palmeiras y armar las valijas hacia Arroyito. El club paulista, como bien se especificó más arriba, también se mostraría más flexible a la hora de negociar, aunque bajo ningún punto de vista bajará sus ambiciones económicas.

Obviamente que Central buscará entreverarse en un tira y afloje, tan habitual en todas las tratativas. Aunque en esta oportunidad tiene poco margen para no aceptar las condiciones porque el libro de pases apremia con el cierre y Montero reclama la llegada sí o sí de un zaguero.

Asegurar que Tobio se calzará la camiseta de Central es una temeridad. Más que nada porque Central en este mercado de pases se hizo la fama por los zagueros que se le escaparon del buche cuando ya los tenía abrochados de palabra o a punto de firmar. Por eso se impone ser cuidadoso y contar las cosas como son. Y en esa dirección, sí vale decir que Fernando Tobio se acerca a Central. Al menos, los dirigentes canallas confían plenamente en que esta vez sí se romperá el maleficio y podrán anunciar con bombos y platillos la llegada del refuerzo que reemplazará a Javier Pinola. Todo indica que sería Tobio.



Un defensor que estuvo siempre en el radar canalla

Fernando Tobio es un jugador que hace tiempo interesa en Central. El primero en apuntarlofue Eduardo Coudet, y en varios mercado de pases, pero desde Palmeiras nunca les plantearon a los canallas escenarios demasiados sencillos, sobre todo desde lo económico. Como se ve en la imagen (página del 29 de julio de 2016), el defensor estaba en el centro de la escena y desde Rosario aguardaban una respuesta de parte del club paulista. Finalmente, en esa oportunida, el zaguero central arregló su continuidad en Boca.