En Central, ante San Lorenzo, Parot vuelve pero Tobio aún espera

El chileno, ya recuperado de la contractura, retornará al equipo en lugar de Elías Gómez. El zaguero volvió a hacer fútbol pero para el alternativo. Será el mismo equipo que ante Colón

Paolo Montero ya mostró una forma clara de trabajar. Entre otras cosas, y al igual que la mayoría de los entrenadores, el equipo que pone en cancha en la práctica formal de fútbol es el mismo que juega el fin de semana (o cuando toque). ¿Qué significa esto? Que de no mediar imprevistos Central presentará ante San Lorenzo una sola variante en relación a los once que vienen de derrotar por Copa Argentina a Deportivo Riestra: el ingreso de Alfonso Parot en lugar de Elías Gómez. Y a partir de esto la prácticamente sentencia de que todavía no es tiempo para Fernando Tobio (podría ocupar un lugar en el banco de suplentes), por lo que Mauricio Martínez será nuevamente el acompañante de José Leguizamón en la zaga central. Sería el mismo equipo que igualó en el debut contra Colón.

Parot había sido de la partida en la primera fecha de la Superliga frente a Colón, pero en ese partido sufrió una contractura en el isquiotibial que no le hubiese impedido jugar si el próximo partido hubiera tenido ribetes de mayor trascendencia, pero Paolo Montero decidió preservarlo contra Riestra, por eso la aparición de Elías Gómez.

El chileno ya está totalmente recuperado, aunque los cuidados se extendieron un poco más de lo habitual. De hecho en el fútbol que hicieron el miércoles contra la reserva aquellos que no actuaron en cancha de Argentinos Juniors, el ex Universidad Católica también estuvo al margen. Pero ayer la cosa fue distinta. Montero dispuso de un nuevo ensayo futbolístico y allí Parot sí fue tenido en cuenta entre los once titulares.

De todas formas, este cambio era un secreto a voces. Lo que sí estaba bajo la lupa era la situación de Tobio, a quien sí se lo probó el miércoles por la mañana en Arroyo Seco. Ayer el zaguero volvió a hacer fútbol, pero esta vez lo hizo para el equipo alternativo, que formó con Ledesma; Da Campo, Ortiz, Tobio y Elías Gómez; Joaquín Pereyra, Maxi González, Colman y Lovera; Rivas y Herrera (de ellos saldrá el banco).

En este contexto sin dudas cuenta el detalle que los resultados acompañaron en los dos primeros partidos del semestre. Porque tanto ante Colón como frente a Deportivo Riestra el canalla no pasó grandes sobresaltos en defensa. Y esto le da la posibilidad a Montero de "tirar un poco más de la cuerda" y continuar con lo que en su momento fue una medida casi de urgencia.

No hay elementos para demostrar que en caso de haber sufrido algún traspié en esos dos primeros encuentros hoy Tobio estaría entre los once, pero es un razonamiento que tranquilamente se podría hacer.

Pero si hubo algo que el entrenador canalla se encargó de resaltar durante la pretemporada, cuando explicó una y mil veces la apuesta por Martínez como segundo marcador central, y la competencia en marcha es que en el medio está el respeto y la valoración de ciertas actitudes.

La explicación es sencilla: el hecho de que Martínez se haya prestado, sin grandes objeciones, para cubrir un puesto que no es en el que mejor se desenvuelve (en Unión jugó varios partidos en esa posición) es una actitud que hoy Montero sin dudas valora mucho más que en aquellos días cuando remaba contra la corriente ante la tardía llegada del zaguero central.

Igual, el presente físico y futbolístico de Tobio seguramente para Montero no es el ideal, de allí también la decisión de esperarlo al menos una semana más. En esto hay que señalar que el ex Boca llegó a Arroyito el día anterior al inicio de la Superliga y que lo hizo en medio de un largo parate. Es que después de su participación en el equipo del Mellizo Guillermo Barros Schelotto no pudo realizar un trabajo de acuerdo a las condiciones básicas que impone el profesionalismo, ya que en Palmeiras no se entrenaba con el resto del plantel.

Pero esto es toda información que fortifica el contexto. No hay dudas de que cuando esté al ciento por ciento Tobio se meterá en el equipo (eso obligaría a Montero a reacomodar algunas piezas en el mediocampo), pero por ahora el DT va a lo seguro.

Así, con un par de buenos resultados como garantes, Tobio seguirá esperando, ya que frente a San Lorenzo sólo habrá lugar para el ingreso del chileno Parot.