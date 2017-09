En Central, Marco Ruben busca el destino individual y colectivo

No le esquivó al presente que lo acorrala. Marco Ruben tiene claro que viene flojísimo de papeles en su rol de goleador. Su foja de servicios acusa anemia en la red ajena desde mediados del año pasado. Ni el arribo de su coequiper Fernando Zampedri pudo aún potenciar al capitán de Central. “Está clarísimo que no estoy en mi mejor momento, ni en un buen momento”, tiró el bermudense a modo de autocrítica y en un claro baño de realidad que se dio tras la práctica. Claro que a nivel colectivo el equipo también está en rojo. Por más que en tres presentaciones no haya mordido el polvo, lo cierto es que el canalla mostró en todos la falta de un patrón que genere fútbol. Que haga la pausa o meta esa pincelada antes de dar la estocada final. “Sí, a nivel grupal no tenemos el mejor juego. Nos falta la forma de crear situaciones”, puntualizó aferrándose a la actualidad.

Su último grito es prácticamente color sepia para estos tiempos donde todo se mueve a velocidades altísimas. Ni el más pesimista de los canallas hubiese imaginado que ese gol de Ruben ante Newell’s en el Coloso fue desde entonces el último festejo del capitán.

“No estoy en el nivel que debería estar o tenía. Pero me ha pasado muchas veces en mi carrera de tener malas rachas”. La frase partió del corazón de un reflexivo Marco, que a su vez no hizo más que hacer un pantallazo deportivo.

En realidad, no hizo más que decir una gran verdad, ya que en su extensa carrera fue de tener altibajos. Sea en España, Ucrania, Francia, México o en nuestro bendito país. Así lo certifican las estadísticas además.

También resaltó: “Me está costando mucho crear situaciones y estar cerca del gol”. Aunque a la vez se escudó en que “trato de suplantarlo con sacrificio y ayudando al equipo”. Claro, el hincha espera verlo agitar redes contrarias, sin contar que Central hizo en su momento un esfuerzo muy grande para adquirir su ficha y hacerlo luego un vínculo por varias temporadas.

Por más que se haya perdido algunos encuentros en el tramo final del pasado torneo porque debió operarse de un problema en el pie izquierdo, lo cierto es que Ruben dista de ser ese delantero que eclipsó a todos cuando regresó al pago que lo lanzó al profesionalismo.

Por más que venga seco de goles, lo cierto es que su imagen todavía tiene crédito en Arroyito. Aunque tampoco se puede tapar el sol con las manos. Necesita de manera imperiosa recuperar su nivel. Y él lo sabe mejor que nadie. No en vano se hizo cargo de que está en una zona incómoda en cuanto a su producción.

A la vez que también analizó la actualidad en la órbita colectiva. “Somos un buen equipo en formación”, aseveró de movida. “Con respecto a resultados, hasta ahora no son tan malos. Se empató con Colón, luego ganamos por Copa Argentina ante otro duro rival y después igualamos con San Lorenzo, que quizá acá fue el que más sabor amargo nos dejó porque estuvimos todo el segundo tiempo con un hombre de más y no generamos situaciones claras”, puntualizó.

“El análisis es que todavía nos falta y se nota. Falta fútbol y encontrar nuestra forma de juego. Estamos intentando y probando pero nos resta por hacer mucho trabajo aún. A la vez tenemos que estar tranquilos porque no estamos perdiendo”, indicó con convicción. “Somos conscientes de que somos un equipo joven y nuevo”, agregó.

Ruben remarcó en varios pasajes que “lo más importante es que mejoremos como equipo”. Mientras que destacó “la actitud de todos porque fue buenísima en estos tres últimos partidos donde siempre buscamos ganar”.

Central hasta el momento no ganó en las dos fechas de la Superliga. Y eso es algo que pesa en Arroyito por más que muchos traten los empates con cierta liviandad. No obstante, Ruben fue claro cuando de ganar de trata.

“Siempre se necesita la victoria. Sea el próximo lunes o bien cuando llegue el momento de jugar por Copa Argentina o la otra fecha del torneo local. Somos conscientes de que no estamos en nuestra mejor forma. Pero estoy convencido de que tenemos plantel para pelear arriba”, concluyó el delantero, que busca el destino. Sea a nivel individual como también colectivo.