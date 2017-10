Emiliano Boffelli: "Todo se hace pensando en el Mundial"

Los Pumas se alistan para encarar de la mejor manera la gira de noviembre, periplo que no será para nada fácil. La primera estación del periplo será nada menos que en Twickenham, donde el 11 de ese mes protagonizarán el tercer partido del año ante el conjunto de la Rosa. Justamente en ese mítico estadio debutó Emiliano Boffelli con la camiseta de Los Pumas en 2015. Si bien no fue un test match, ya que enfrentó a los Barbarians, el polifuncional back tuvo ahí su bautismo de fuego con el Yaguareté en el pecho. Después una lesión (la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda) lo marginó de la charla durante gran parte de 2016 pero, a fuerza de sacrificio y talento, el jugador más joven del plantel de Los Pumas se ganó la titularidad y este año se convirtió en una de las apariciones destacadas del plantel argentino.

Con 22 años es un Puma con todas las letras. El rosarino, que sumó sus primeros test justamente ante Inglaterra en junio, este año también hizo su debut en el Rugby Championship. Al referirse al presente del equipo, Boffelli se muestra tranquilo y destaca que más allá de los resultados "el plantel sabe muy bien lo que hace y adónde apunta. Todo se hace en función del Mundial de Japón. Mirando los partidos se puede ver que se hicieron cosas muy buenas, pero nos está faltando ser un poco más consistentes en los ochenta minutos; el buen juego que hacemos por momentos, tratar de trasladarlo a los 80 minutos y no hacerlo solamente un rato. También tenemos que trabajar más el tema de la conducta. Con Jaguares lo laburamos bien a principio del año pero después no fue igual. Es algo que tenemos que mejorar, porque claramente es un problemas que muchas veces nos llevó a entrar en una debacle en partidos donde estábamos a tiro para poder ganarlo. También hay que tener en cuenta que si bien ya tenemos un par de Súper Rugby y Rugby Championship encima, estamos jugando ante los mejores equipos del mundo y la realidad te marca que ellos también mejoran", dijo el fullback en un improvisado balance.

Los Pumas tienen momentos en los que juegan al nivel de las grandes potencias e incluso hasta las someten, pero después eso no pueden mantenerlo. ¿A qué

se lo atribuís?

Una vez que cortamos la línea de ventaja nos cuesta marcar puntos, cosa que no les pasa a los otros equipos. Estadísticamente les quebramos muchas veces a estos equipos que, repito, no son cualquiera sino los mejores del mundo, pero después nos cuesta mucho marcar. Y así se hace todo muy difícil, porque ante equipos como estos no vas a tener muchas chances de marcar puntos, por eso cuando las tenés, tenés que aprovecharlas. La definición es otra de las cosas que tenemos que trabajar.

¿Qué balance hacés del último Rugby Championship?

Obviamente que todo es positivo. Sudáfrica no fue el mismo equipo del año pasado, Australia igual y Nueva Zelanda, que ya sabemos todo lo que son. Jugar contra estos equipos es positivo porque siempre te dejan alguna enseñanza. Ahora en noviembre tenemos una linda oportunidad para poder medirnos y saber dónde estamos parados.

¿Qué esperás de la

ventana que viene?

Son tres partidos muy duros. Primero ante Inglaterra, que seguramente va a presentar un equipo distinto al que vino a Argentina en junio. Ese era poderoso y ahora se le suman los jugadores que estuvieron con los British Lions. Después contra Italia va a ser un partido de mucha presión, al igual que contra Irlanda, que ya hay una rivalidad eterna y es un verdadero clásico. El calendario parece complicado, pero es el desafío en el que el rugby argentino decidió estar.

En Twichenham debutaste con Los Pumas ante los Barbarians. ¿Qué recuerdos tenés?

Ese día el estadio no estaba lleno y sin embargo te puedo asegurar que a 10 metros ya no se escuchaba nada. No quiero ni pensar lo que puede ser con Inglaterra ahí y con un estadio repleto. Es un lindo desafío y ojalá pueda estar.

Tres mundiales con Los Pumitas, Pampas, Jaguares y este año te pudiste sacar la espina y jugar en Los Pumas. Todo y en poco tiempo.

¿Cómo vivís esa

carrera meteórica?

Se me fue dando una seguidilla de cosas y en su momento no logré darme cuenta de todo lo que me pasaba... De todos esos momentos salir campeón con Duendes en primera es algo que no cambio por nada en el mundo. Desde eso hasta debutar con la camiseta de Los Pumas todo pasó tan rápido que no me di cuenta de lo que me estaba pasando y si algo tuvo de bueno la lesión, aunque no se la deseo a nadie, fue que me sirvió para darme cuenta y reflexionar sobre todo lo que me estaba sucediendo.