Embarran la cancha

La elección del estadio para el decisivo partido entre Argentina y Perú del 5 de octubre viene confusa por donde se la mire. No se entiende por qué se instaló el tema. No se sabe fehacientemente si el técnico de la selección, Jorge Sampaoli, lo pidió o no. Se desconoce realmente si la AFA solicitó a la Fifa por cuatro posibles sedes o no. Ayer un portal de noticias peruana filtró un supuesto escrito de la Federación Peruana de Fútbol dirigida a la Fifa en la que se rechaza de plano jugar en La Bombonera, pero oficialmente no se confirmó. Las opciones del Gigante de Arroyito y la del Kempes en Córdoba seguirían en pie, aunque no fueron pedidas ni por Central ni por la secretaría de deportes de la provincia mediterránea. Mañana sería el presidente del fútbol argentino, Claudio Tapia, quien definiría la cuestión. Tampoco se sabe si será realmente así.

Si algo logró la polémica por el estadio de la penúltima fecha de eliminatorias, fue desviar la presión sobre los futbolistas de la selección. La AFA tiene todo el derecho de elegir el lugar para jugar cada partido, pero lo dicho: no se entiende semejante debate, que además parece fuera de término de acuerdo al reglamento particular de la Copa del Mundo Rusia 2018, que incluye todas las eliminatorias. En él, en su artículo 21 inciso 1º, dice: "Las asociaciones organizadoras comunicarán el nombre del estadio y la ciudad a sus adversarios y a la Secretaría General de la FIFA, al menos 3 meses antes de la fecha programada para el partido". La AFA sólo informó el viernes último, bajó el título "Rotación de estadios", que solicitó tres posibles y ni siquiera dejó claro que se lo hizo a la Fifa. Pero así dejó claro que lo hizo fuera de término. Pero quedan dudas: ¿eso implica que al no cumplir se debe respetar la sede del último encuentro? Por otra parte, ¿Perú tendría derecho a protestar si es que no advirtió a la Fifa que la AFA no había informado la sede del partido tres meses antes?

Precisamente, ayer se filtró una supuesta nota de la Federación Peruana en la que se niega a jugar en La Bombonera aduciendo que no es seguro por los sucesos del famoso gas pimienta, de la Copa Libertadores entre Boca y River de mayo de 2015 y por ese mismo artículo del reglamento. Según la misma nota, Perú dice que la AFA le habría enviado un solo exhorto, para jugar en cancha de Boca, algo que desmiente la información publicada en la web de la AFA y también quien fue mano derecha de Tapia en su carrera a la presidencia: Daniel Ferreiro. En su cuenta de twitter, el vice de Chicago aseguró que se enviaron cuatro notas similares, donde solo se cambiaba el nombre del estadio: Boca, River, Central y el Kempes.

Ayer el portal RPP Noticias de Perú filtró el supuesto documento, pero curiosamente, en la noche del sábado la Federación Peruana emitió uno, este sí oficial, donde advierte a la prensa de un comunicado apócrifo circulando por las redes sociales, que sería precisamente ése.

En este mar de confusiones, el vocal de AFA Nicolás Russo dijo el viernes que la movida del estadio tenía que ver con un pedido de Jorge Sampaoli, algo que el entorno del Zurdo negó enfáticamente a Ovación. Mientras, en Central (dos días antes del partido toca Aerosmith en el Gigante) y en Córdoba son espectadores de una decisión en la que no participan. Hoy River y Boca parecen sacarse chispas por una elección que lo único que logró hasta ahora en la convulsionada selección argentina fue embarrar la cancha.





Icardi gritó como Messi, Dybala y Agüero

Para completar el combo de los delanteros titulares de la selección que no marcaron en la doble fecha de eliminatorias, Mauro Icardi también gritó su gol en Europa ni bien se puso la casaca de su club. El Inter venció 2-0 a Spal 2013 en Milan y el rosarino abrió la cuenta de penal en el primer tiempo. El sábado Lionel Messi hizo los primeros tres tantos de Barcelona en el 5-0 del clásico ante Espanyol, Paulo Dybala cerró el triunfo de Juventus 3-0 sobre Chievo Verona y el suplente ante Uruguay y Venezuela, Sergio Agüero, abrió el 5-0 del City ante Liverpool.