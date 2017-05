Elizondo: "Fue un llamado a la reflexión a todos los que convivimos en el fútbol"

La actitud asumida por Héctor Paletta, el árbitro de Huracán-Newell's, disparó un tema en general desconocido, pero específicamente descripto en el reglamento. Horacio Elizondo, director de Arbitraje Nacional, le explicó a Ovación en qué punto del reglamento se apoyó el árbitro para parar el encuentro. "El reglamento de competición en el artículo 88 habla de cantos racistas, pero en el punto 5 de las reglas de juego, que es justamente la que habla de las responsabilidades y obligaciones del árbitro, menciona el poder discrecional", especificó Elizondo antes de explicar de qué se trata ese poder discrecional. "Es decir si el árbitro interpreta que hay algo que está afuera de los cánones reglamentarios, del espíritu de las reglas, del fair play, lo puede hacer. Está facultado para hacerlo", aclaró Elizondo. "No existe la letra precisa, no hay regla que se refiera a los insultos al árbitro, algo que sucede en todas las ligas del mundo. Pero si al árbitro lo amenazan de muerte es otra cosa. Por cómo estamos viviendo, por cómo está el fútbol, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Hace poco tiraron a un hincha de una tribuna. Me parece que la idea no es que maten a un árbitro. Creo que lo que hizo Paletta fue un llamado a la reflexión a todos los que convivimos en el fútbol: qué estamos haciendo y para dónde vamos", concluyó el representante argentino en el Mundial de Alemania 2006.