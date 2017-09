No puede considerarse como casual que ayer en un alto de la práctica Jorge Sampaoli se acercara a Javier Mascherano para dialogar. Ya lo había incluido de arranque en el trabajo de los defensores en lugar de Gabriel Mercado (suspendido por amarillas), lo mismo que había hecho el viernes, lo que se espera sucederá en la práctica de hoy, la última antes de quedar de cara al partido del martes ante Venezuela, por la 16ª fecha de las eliminatorias, en el que Argentina debe ganar con holgura para quedar bien parado rumbo a Rusia. No será la única variante, también aparecería Ever Banega en el medio tras cumplir la fecha de suspensión en reemplazo de Guido Pizarro. Mientras que Lautaro Acosta se perfila para ingresar en lugar de Acuña.

En la práctica de ayer el entrenador casildense dividió el trabajo en dos módulos. En el primero estuvieron tres defensores (Mascherano junto a Federico Fazio y Nicolás Otamendi) y un volante de contención (Lucas Biglia). En el segundo participaron cuatro mediocampistas (a Biglia se sumaron Acosta, Banega y Di María) y tres puntas (Lionel Messi, Mauro Icardi y Paulo Dybala).

Por su parte, el arquero Sergio "Chiquito" Romero trabajó aparte junto a Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli, y obviamente seguirá en el arco ante la Vinotinto.

Otra de las novedades que dejó el entrenamiento de ayer a la mañana en el predio de Ezeiza fue que el defensor Nicolás Otamendi pudo sumarse al trabajo con normalidad, luego de guardar reposo el viernes por el fuerte golpe que le aplicó el delantero uruguayo Luis Suárez en el clásico rioplatense.

El ingreso de Mascherano en principio sería para cubrir la zona derecha de la defensa argentina, aunque no se descarta algún movimiento con Fazio para que el Jefecito quede como último hombre, más parecido a como juega en Barcelona.

En el caso del ingreso de Banega en lugar de Pizarro es para tener un socio más para Messi, que así no tendría que bajar tanto a buscar la pelota, más allá de ayudar en la contención a Biglia. Además, el rosarino es uno de los que Sampaoli considera titular y no jugó en Montevideo por estar suspendido. Y la presencia del Laucha Acosta es por sus buenos movimientos en el segundo tiempo en Uruguay, donde actuó mejor que Acuña. Tras la práctica, el plantel argentino quedó licenciado hasta hoy a las 17.