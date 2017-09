El Zurdo metió cambios en la nueva convocatoria

Jorge Sampaoli dio a conocer la lista para el partido más trascendente de los últimos años de la selección argentina. Y entregó algunas sorpresas, como la convocatoria de Alejandro Gómez, las de los defensores Emanuel Mammana y Germán Pezzella, citado por primera vez, la confirmación del mismo cuarteto de delanteros y la desafectación de Javier Pastore y Guido Pizarro. El que sí fue incluido fue Angel Di María, porque hay confianza de que pueda recuperarse a tiempo de la lesión muscular sufrida ante Venezuela. Faltan los jugadores del medio local, pero la verdadera final que disputará con Perú el 5 de octubre, en La Bombonera por el Monumental, va tomando forma.

Papu Gómez, que estuvo en la gira amistosa ante Brasil y Singapur, volvió a tener lugar en la idea de Sampaoli luego de quedar al margen de la doble cita ante Uruguay y Venezuela. El Zurdo tendría así a un jugador a disposición para poner en lugar de Paulo Dybala, que antes de enfrentar con Juventus a Barcelona de Lionel Messi, dijo que le resultaba difícil jugar a su lado. Mientras que en el fondo pasó lo mismo. Mammana también compartió el primer viaje con el flamante cuerpo técnico pero no estuvo para los encuentros oficiales y ahora tendrá una chance única. "Muy feliz por la convocatoria!!! a dejar la vida !!!", dijo en Twitter.

Algo parecido expresó Pezzella, su ex compañero en River: "Tanta felicidad no me entra en el cuerpo, gracias a todos! Vamos Argentina !!!!!", escribió luego de enterarse de su primera citación en la selección mayor. Esas, sumadas a las renovadas de Fazio, Mascherano, Otamendi y Mercado, hace suponer que Pinola quedará afuera, como Nicolás Pareja por lesión. Y Ezequiel Garay, pese a algunos rumores, nunca estuvo en la carpeta del Zurdo. Arriba, sin sorpresas. Citó a Messi, Icardi, Dybala y Agüero, y dejó afuera a Higuaín. En el medio, Pastore y Pizarro quedaron out, volvió Eduardo Salvio y Marchesín irá por Rulli como tercer arquero.