El Zurdo completó la lista para la eliminatoria sudamericana

Se completó la lista de los apellidos que integrarán el seleccionado nacional, que se enfrentará a Uruguay y Venezuela, por las fechas 15 y 16 de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Rusia 2018. Y el dato saliente es que anoche se oficializó los nombres de los jugadores que actúan en el mercado local. Jorge Sampaoli convocó a los defensores Fabricio Bustos (Independiente) y Javier Pinola (River) y a los atacantes Lautaro Acosta (Lanús) y Darío Benedetto (Boca Juniors), quienes esta tarde comenzarán a entrenar en el predio de Ezeiza junto a los futbolistas que provienen desde Europa. Para el casildense será un día especial porque significará además su primer entrenamiento oficial en nuestro país.

Luego de haberse jugado el grueso de la primera fecha de la Superliga, la AFA dio a conocer la nómina de los profesionales convocados por el Zurdo de cara a los enfrentamientos ante la celeste en Montevideo (el jueves), y la vinotinto en cancha de River (el martes 5).

El entrenador optó por el juvenil lateral derecho Fabricio Bustos (Independiente), el ex Central Javier Pinola (River) y los delanteros Lautaro Acosta (Lanús) y Darío Benedetto (Boca), quien ayer marcó dos goles ante Olimpo.

Otro dato relevante es que el seleccionado de Sampaoli se reunirá hoy por primera vez en el predio de AFA con Uruguay como objetivo. La práctica está pactada para que arranque a las 16. A eso hay que sumarle que el DT tendrá a la mayoría de los convocados. Entre ellos, el capitán Lionel Messi, quien salió ayer desde España luego de marcar dos goles para Barcelona en la victoria sobre Alavés. También dirán presente a los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli; los defensores Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja (salió lesionado en Sevila pero aparentemente no es de gravedad), Javier Mascherano y Federico Fazio; los mediocampistas Angel Di María, Joaquín Correa, Guido Pizarro, Ever Banega (no podrá estar ante Uruguay por suspensión), Javier Pastore, Augusto Fernández y Manuel Lanzini y los delanteros Sergio Agüero, Mauro Icardi y Paulo Dybala.

A esto hay que sumarle a los mediocampistas de Zenit Emiliano Rigoni y Leandro Paredes; el volante de Sporting de Portugal Marcos Acuña y Lucas Biglia.

Cabe recordar que Argentina ocupa por el momento el quinto lugar de la clasificación con 22 puntos, uno menos que Chile y Uruguay, y a dos de Colombia. El único con pasaje asegurado a Rusia es Brasil, que lidera la tabla con 33 unidades.