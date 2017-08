El zaguero central que se hace rogar para el equipo de Montero

Nicolás Freire. Juan Forlín. Los nombres que por estos días más están sonando en Central en lo que es la búsqueda del marcador central que Paolo Montero tanto necesita y que por el momento no tiene. Y en otro día sin definiciones, la balanza se inclinó para el lado de zaguero de Argentinos Juniors, por quien todavía restan varios detalles por charlar, pero de quien piensan que cuenta con mayores chances de arribar a Arroyito. Está claro que en esta historia el nombre de mayor peso es el de Forlín, a quien le pidieron que hoy a más tardar entregue una respuesta sobre si acepta o no la oferta que le elevó la dirigencia. No obstante, la sensación que había anoche en la sede de calle Mitre es que las posibilidades eran pocas. Quizá por eso ya se comenzaron a barajar otros nombres, aunque por el momento no existan negociaciones abiertas. Fueron ofrecidos muchos y todos rechazados por diferentes motivos."La negociación entró en la recta final", fue una de las frases de algunas de las fuentes consultada en relación a la situación sobre Freire. Y esas palabras alimentaron las expectativas de todos los actores que forman parte de la negociación. Hay un convencimiento prácticamente absoluto de que el zaguero terminará incorporándose a Central.Para anoche se esperaba un contacto de parte del jugador con los dirigentes de Argentinos Juniors con un único fin: hacerles saber que su intención es dejar La Paternal y sumarse al equipo canalla. Si eso no sucedió ayer a última hora ocurrirá hoy por la mañana. Es la hoja de ruta que habían marcado del lado del futbolista, intentando acelerar el proceso.Esa charla que Freire tendrá con la dirigencia del Bicho no es visto en Central como un dato menor. Porque creen que a partir de eso las posibilidades de traerlo tomarán mayor cuerpo. Principalmente por la presión que pueda ejercer el propio jugador, más teniendo en cuenta que es la última chance que tendrá la institución de La Paternal de obtener algo de dinero ya que su contrato vence a fin de año.Hasta aquí no es que Central se quedó cruzado de brazos. De hecho ya envió dos propuestas económicas a Argentinos Juniors, aunque ambas fueron rechazadas por insuficientes. Las dos por la compra de la mitad del pase que posee el Bicho (el otro 50 por ciento es propiedad de CAI).El defensor, de 23 años (18/2/1994), no jugó el último partido (ante Chacarita) para Argentinos, supuestamente porque ya estaba sobre la mesa el interés de parte de Central."La idea es terminar esto cuanto antes y creemos que ya se está transitando la recta final", insistió una fuente que siempre se mantuvo cerca de la negociación, siempre haciendo gala del optimismo pero nunca atreviéndose a afirmar que Freire será jugador canalla.Tal vez ese optimismo se potencie en lo que es la película de Freire al lado de la de Forlín. En principio porque la dilación en la contestación de parte del defensor es interpretada como un dato negativo.El defensor de 29 años, que está con el pase en su poder ya que terminó su contrato con Querétaro de México, tiene la oferta de Central en sus manos desde hace varios días. Y todas las voces consultadas coinciden en que la cuestión no pasa por un tema económico. Es más, desde ese punto de vista argumentan que la oferta es más que interesante.La espera por parte de Forlín tiene que ver con cuestiones familiares, que sólo él tiene que resolver. En Central esperaban una respuesta para el domingo, después para el lunes. Y después del ultimátum que le habían dado para ayer apareció un día más de tolerancia. Más allá de eso, ya ayer en Arroyito daban prácticamente como caída la posibilidad, amén de que si hoy la respuesta es positiva será recibido con los brazos abiertos, sobre todo por el interés que despertó en Paolo Montero luego de que su nombre fuera ofrecido.De lo que no caben dudas a esta altura es que sea Freire, Forlín o cualquier otro nombre, la posición de segundo marcador central sigue prácticamente huérfana (sólo está el juvenil Renzo Alfani) después de lo que fue la salida intempestiva de Javier Pinola. Es más, hoy el canalla jugará su primer partido amistoso (ante Patronato, ver página 5) y Montero cuenta con muy poca materia en esa posición.Hay cierto grado de tranquilidad en Central porque consideran que el plantel está casi completo, pero también existe la sensación de que se está en deuda con los dos marcadores centrales que pidió Montero, más teniendo en cuenta que no hay chances de buscar algún extranjero y que entre los argentinos el margen de maniobra es cada vez más chico.El Ruso Rodríguez ya se calzó el buzoDiego Rodríguez fue la cara nueva de ayer en la práctica canalla. Después de muchas idas y vuelta el arquero finalmente pudo regresar al club, donde firmará un nuevo contrato, por tres años. Así, Paolo Montero tiene que arquero por el que tanto insistió.