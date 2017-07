Newell's tiene "casi definida" la llegada de Brian Sarmiento (27 años). Sólo restan ultimar algunos detalles y estampar la firma del contrato, pero hay "casi un acuerdo definitivo", según le confirmó anoche a Ovación una alta fuente rojinegra. El propio presidente leproso Eduardo Bermúdez habló con el futbolista que tuvo un gran torneo en Banfield y ambas partes manifestaron en el charla la voluntad de llegar a buen puerto en la negociación. Es más, el lunes o martes el volante ofensivo podría estar en Rosario para terminar de ajustar los detalles de su vinculación al club del Parque y concretar su sueño que ponerse la camiseta rojinegra, de la que es hincha fanático.

Desde que comenzó a tomar forma la salida de Mauro Formica, Newell's empezó a posar sus ojos en un volante creativo y el nuevo técnico Juan Manuel Llop dio el okey para la gestión por Sarmiento. Brian es rosarino y fanático de Newell's. Incluso estuvo en el Coloso en el último clásico mezclado entre los hinchas apoyando al equipo del Parque. El volante jugó en Xerez, Girona y Salamanca de España, Racing, Arsenal, All Boys, Ponte Preta de Brasil, Quilmes, Real Garcilaso de Perú y Banfield.

Sarmiento cada vez que toma contacto con los medios dejá en claro sus deseos de jugar en Newell's. "Todavía no cerré con nadie. Soy de Newell's y amo esos colores. Ya lo dije en varias oportunidades. Es cuestión de que me llamen y arreglemos. Yo me quería quedar en Banfield, pero no recibí ninguna respuesta por parte de los dirigentes. Esperaba otro trato porque yo dejé todo por el club hasta cuando las papas quemaban", declaró en TyC Sports. "No tengo problemas en ir a Newell's porque es un club grande y si tiene dificultades en algún momento se tienen que arreglar", agregó.

Lo que está claro es que ahora además del interés de Sarmiento de ponerse la camiseta rojinegra, también está la firme voluntad de la dirigencia de contratarlo como refuerzo. Por eso fue el propio presidente leproso quien lo contactó y le manifestó el deseo de que se sume al proyecto del Chocho Llop. Allí se concretó el acercamiento de palabra que avanzó muchísimo y está "casi definida su llegada".

De esta manera, Newell's la semana que viene podría tener resuelta de manera formal su contratación como refuerzo para la próxima superliga que arrancará el domingo 20 de agosto. Si bien el formato de la operación aún no esta definido, todo indica que será un contrato por un año.

Según pudo averiguar Ovación, para el avance de la gestión fue clave la charla que mantuvieron el presidente leproso y el jugador, donde se pusieron sobre la mesa las ganas de ambas partes de llegar a buen puerto.

Sarmiento es un jugador habilidoso, de buena pegada y que colabora a la hora del retroceso. Lo principal en este caso fue la voluntad de ambas partes por acercar posiciones. A priori, se trata de la incorporación que despierta más expectativas respecto de los nombres que fueron mencionados hasta el momento.

Si todo marcha dentro de lo previsto, Sarmiento se pondrá la camiseta leprosa y formalizará su vínculo la semana que viene. La intención de la dirigencia leprosa es que Juan Manuel Llop tenga a la mayoría del plantel definido antes del 17 de julio cuando se inicie la pretemporada.