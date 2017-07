El uruguayo Romero firmó y se convirtió oficialmente en el tercer refuerzo de Central

El mediocampista uruguayo Santiago Romero, de 27 años, se transformó hoy oficialmente en el tercer refuerzo de Rosario Central

Por la mañana superó la revisión médica en el sanatorio Mapaci y a la tarde, en la sede de calle Mitre, firmó el contrato a préstamo por un año y con una opción de compra de su pase. Los derechos económicos pertenecen a Nacional de Uruguay.

Con anterioridad habían rubricado su vínculo con el club canalla el defensor chileno Alfonso Parot, proveniente de Universidad Católica, y el delantero Fernando Zampedri, quien la última temporada jugó en Atlético Tucumán.

En su primer contacto con la prensa, Romero contó el motivo por el cual decidió jugar con la casaca auriazul: "Me parece que ya debía cambiar de aire, hacía mucho tiempo que estaba en Nacional. Me surgieron varias ofertas y creo que la de Central era la mejor porque es uno de los cuadros más importantes de la Argentina con objetivos interesantes", argumentó.

Y después detalló su posición en la cancha: "Me gusta jugar de volante central, lo hice toda mi vida, aunque en Nacional, para dar una mano, jugué todo un torneo de lateral derecho. Lo hice de buena manera y salimos campeones, pero no es mi puesto natural. Además siempre me gusta acompañar al equipo en el ataque y rematar desde afuera del área, espero hacer unos cuantos goles para Central", respondió con una sonrisa.

También aseguró que sabe cómo se vive el clásico rosarino: "En Uruguay me ha ido bien en los clásicos con Peñarol que tienen repercusión mundial. Y me han dicho que acá también los clásicos se viven con muchísima intensidad. Ojalá pueda darle muchas alegrías a Central", se esperanzó.

Finalmente se refirió al director técnico, Paolo Montero: "Hasta ahora no hablé de la parte futbolística con el entrenador, pero me dijo que hay un buen plantel y un gran grupo. Ojalá que pueda rendirle bien al equipo", afirmó el futbolista nacido en Montevideo.

Por otra parte, el plantel completó una nueva jornada de pretemporada con una sesión en doble turno, siempre en el predio de Arroyo Seco. Los trabajos continuarán mañana en horario matutino con tareas físicas.