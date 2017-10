El trainer Pepe Storani va por la Triple Corona en el Independencia

Casi 25 kilómetros separan a Rosario de Zavalla, localidad donde el cuidador José "Pepe" Storani tiene su bunker y desde allí viaja hacia el Independencia. Desde hace unos años, Storani fue codeándose con el éxito en el plano local, y esos triunfos lo catapultaron a obtener de manera consecutiva las estadísticas de 2015 y 2016, algo que no acontece todos los días. Calma y tranquilidad se respira en su habitat natural. Hasta allí fue Ovación y Pepe, con su amabilidad habitual, se prestó para un entretenido mano a mano.

¿Qué sensaciones te deja el hecho de lograr la estadística por 2º año consecutivo?

Una alegría muy grande, luego de tanto sacrificio, de tantas horas que uno le pone a la actividad, coronarlo con una estadística es una satisfacción enorme.

Meritorio, ya que tenés que viajar constantemente.

Más que todo, por la forma de varear, acá se reniega un poco, a eso hay que agregarle el viaje, si bien estamos cerca, no es lo mismo que tener los caballos allá, cuesta un poco más, pero uno apuesta fuerte para correr en Rosario.

¿Obtenerlas permitió que confiaran más en vos?

Hace años empezamos con mi viejo teníamos pocos caballos, es más compartíamos con Luis Fuentes, con Pucho Cima, hasta que en un momento se agrandó el parque caballar -a mi viejo le pareció que eran muchos y tomé la posta. Para eso cuento con un buen equipo que está siempre conmigo y eso ayuda para tener éxito. La ventaja que tengo es que al varear de tarde tengo varios jockeys que vienen a varear, porque tienen la tarde libre en Rosario.

¿Que trascendencia le das al hecho de ser el más ganador?

Mucha. Después de haber obtenido dos estadísticas, hay más gente que confía y te da sus caballos para entrenar. Se abrieron más puertas.

Se incrementó la cantidad, ¿llevaste algunos a Rosario?

Sí es así. Como ya no corremos tanto en las "cortas", nos dedicamos más a correr allá, incluso ya hay seis potrillos en los boxes del Independencia y tengo 44 caballos cuidándolos acá, algunos viajan a Buenos Aires, pero la mayoría lo hace en el Independencia. Necesitaríamos más lugar, pero está difícil por el momento, aunque está la posibilidad que en un futuro se puedan conseguir. Hay muy buena predisposición de las autoridades, quienes me han tratado muy bien ante cada pedido que he solicitado y yo he tratado de cumplirles.

Uno de los que te está dando alegrías "Clásicas" es Crazy Strong.

Desde potrillo pintaba para ser buen caballo. Ganó un par en San Isidro, una extra en Rosario, pero siempre dando la sensación de que no se empleaba como él quería, a pesar del esfuerzo de los jockeys. Ahora está corriendo bien y así lo está demostrando. Primero con Alfonso y ahora con Daniel Núñez, quienes le tomaron la mano.

¿Cuál es su distancia ideal para el hijo de Stratostar?

Creo que en la milla, pero en mayor distancia no se achica. Además le da lo mismo correr adelante o de atropellada. Se adapta a cualquier desarrollo.

Mucho tiene que ver el apoyo de los propietarios del Stud Los 4 Ases, Melina, Victoria y Christian Bruni.

Ellos están siempre pendientes ante cualquier necesidad. Confían en mí y yo trato de devolverles esa confianza con triunfos.

Luego de la notable victoria en el Clásico Gobernador, ¿correrá el Ciudad de Rosario?

La intención es correr todos los Clásicos de acá hasta fin de año, tanto en la larga como en la milla. Es el deseo del patrón, quien lo quiere ver convertido en "Caballo del Año", creo que el caballo se lo merece.

¿La ventaja que le llevás al resto en la estadística es importante, vas camino a quedarte con la tercera?

La ventaja es importante, en las anteriores fueron más peleada. Aprovecho que los cuidadores más importantes de Rosario no presentan mucho y eso me favorece. De cualquier manera hay que seguir trabajando -y ganando- sin dormirse en los laureles.