El sueño de correr hasta ser campeón

Primero quería llegar a mitad de año en punta y lo logró. Luego, en Termas, lo bajaron de ese pedestal pero por apenas un punto y en Toay se propuso volver a lo más alto. Y vaya que lo hizo. Alejandro Bucci cimentó en La Pampa su sueño de retirarse con el título de campeón, venciendo con autoridad en una final increíble de la Clase 2 y además beneficiándose con el abandono del que había llegado como líder, Tomás Bergallo. "Redondito", resumió a Ovación el piloto de Villa Gobernador Gálvez, que con su propia estructura y el asesoramiento del rosarino Pepe Martos, sacó 21 puntos de ventaja y está más ilusionado que nunca. Y hasta podría llegar a coronarse en Rosario.

"Eso ni puedo soñarlo", asegura Bucci, en vistas de la posibilidad cierta de que el Juan Manuel Fangio reciba la 12ª y última final del año del TN el 3 de diciembre (ver aparte). "Sé que están trabajando mucho en el alargue de la pista, el curvón y en boxes. Espero lleguen a tiempo. La verdad que nadie lo tenía siquiera pensado como una posibilidad para este año". Pero para eso falta, "ahora sólo pienso en Viedma" el 17 de setiembre y para eso en su taller ya desarmaron íntegro el Fiesta Kinetic número 6. "De la caja, los amortiguadores y el resto nos ocupamos nosotros, del motor Ariel Guerini. Ahora hay que trabajar más que nunca porque estamos en el tramo final del campeonato".

Fue un fin de semana "impresionante, perfecto. Arrancamos muy bien el viernes en los entrenamientos, hice la pole y aunque el sábado me la bajaron por muy poquito, hice una serie bárbara, muy rápida y pude largar adelante la final. Al principio le hice diferencia a Marcos Fernández pero el ingreso del auto de seguridad me complicó, aunque también me vino bien porque fue para sacar el auto de Bergallo, el que estaba como puntero. Después sí se me complicó, Sebastián Pérez me alcanzó a superar en un momento y en la última vuelta Fernández se tiró por adentro en la chicana, no dejé que apoye el auto sobre el mío, me abrí y cuando salimos le hice la tijera para volver a superarlo. La verdad que fue una final bárbara y la disfruté mucho más así".

Bucci está súper concentrado en estas cuatro finales (Viedma, a confirmar la de octubre, Buenos Aires y casi seguro Rosario) pero ya tiene decidido su futuro. "Me quiero retirar campeón y si lo logro no va a cambiar mi decisión". Como tampoco la de dejar el volante en buenas manos, en las de su hermano Luciano, el puntero del campeonato del TS 1800 en el Car Show Santafesino, con un nuevo Kinetic que está haciendo el Martos Med.





De San Lorenzo



El equipo de Fabián Pedraza, con base en San Lorenzo, construye un C4 con la idea de debutar en la penúltima fecha en Buenos Aires. Lo conducirá el de San Jorge, Damián Romero.



La primera vez en Paraná



Las Agrupadas Federadas visitaron Paraná por primera vez a falta de autódromos locales para correr, ya que el Top Race ocupó el de Rosario, que además está en obras y lo mismo San Jorge, parado esta temporada por la misma razón. Y las siete categorías completaron su cronograma de la 6ª fecha.

El Bocha Fabián Vitelli, de Pueblo Esther, ganó en TC 4000 del Sur y fue escolta por su rival directo por el título, el de Villa Constitución Eduardo Varoli. Completó el podio el de Ascensión, Leonardo Lazzatti.

En TA 1600 volvió a ganar el de Ibarlucea Mauricio Centinaro y se perfila para el título. Lo escoltaron el rosarino Domingo Magliaro y el venadense Fabrizio Frutero.

El venadense Pedro Terenzi se quedó con la final de la C2 en una final espectacular, ya que partió 13º. Fue seguido por Javier Zabica (Chovet) y Gustavo Gaydou (Elortondo). El líder Agustín Guarnieri y el escolta sanlorencino Matías Chappex no abandonaron.

En TA Clase 1, la victoria fue para el campeón de Arroyo Seco, Víctor Chiuchiú, que ya da pelea por el título. Completaron el podio Ulises Lecussan (Alvear) y el líder rosarino Aníbal Doce. Su escolta, el también local Alejandro Lima, fue 4º. En Promocional 850, el baigorriense Hernán Ansoleaga ganó y estiró su ventaja sobre el misionero Jorge Loizate. El podio lo completaron su coterráno Matías Maurelli y el de Ricardone Alexis Eichemberger. En F-Renault 1.4 volvió a ganar el rosarino Germán Monney, cada más líder y luego de golpearse duro el viernes. Lo escoltaron los cordobeses Ricardo Tonelato y Matías Collante, sus perseguidores. En Midget 1400, otra vez el sanpedrino Damián Guitart se hizo con la victoria y se consolida arriba, seguido de los de Villa Constitución, los hermanos Hernán y Adrián Muñoz, que completaron el podio.