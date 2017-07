El Ruso y Freire están más cerca de llegar a jugar en Central

"Hablé con los dirigentes, que hoy están viajando a Buenos Aires". "Les dije que por el Ruso Rodríguez y el Colo Gil vamos a esperar 48 horas más y si no tendremos que buscar otras opciones". Algunas de las frases de Paolo Montero tras la práctica matutina de ayer en relación a los refuerzos, un tema que tuvo nuevamente abocados a los dirigentes canallas con un único fin: acelerar los tiempos de las negociaciones para tratar de acercarle al DT algunos de los nombres que solicitó. Y las reuniones de ayer en Capital Federal arrojaron sensaciones "positivas", según confiaron algunas fuentes allegadas a la comisión directiva de Central. Claro que cada una tiene su grado de complicación, aunque en todos los casos se habrían dados pasos en firme. ¿En que se avanzó ayer en la mesa de negociaciones? Bastante por el Ruso Rodríguez, con quien habría un acuerdo con Independiente, y también por Nicolás Freire.

Las buenas sensaciones de ayer giraron en torno a la situación del Ruso Rodríguez. Es que no sólo se abrió nuevamente un canal de diálogo con la gente de Independiente, sino que de esas conversaciones quedó como resultado el esfuerzo que Central está dispuesto a hacer y de la misma forma el guiño que hicieron desde Avellaneda en esto de intentar amoldarse también a la diferencia que había entre unos y otros en relación a las pretensiones económicas.

"Si Central se mantiene en esta nueva postura el escenario comienzas a ser otro. Hoy no hay nada que se pueda dar por cerrado, pero de nuestra parte notamos que hubo un avance importante", le dijeron a este diario desde Avellaneda, en concordancia con algunas palabras que aparecieron del lado de Arroyito, que también dieron cuenta de que el arquero, que fue puesto como "prioridad" por el propio Montero, quedó "mucho más cerca" de Central que lo que estaba hasta hace unos días. Quizá en los próximos días Paolo tenga al Ruso nuevamente entrenando en Arroyo Seco.

De todas formas fueron tantas las idas y vueltas en este tema que nadie se atreve a darlo ya por cerrado. De igual forma, se insiste, las partes se habrían acercado bastante y restarían sólo algunos detalles para que el arquero selle su continuidad en Central.

Otro de los datos saliente de ayer quizá haya sido que Central decidió elevar un poco la oferta que había hecho en primera instancia por Freire y que la dirigencia de argentinos Juniors desestimó por considerarla insuficiente.

En en este caso en particular Central pretende adquirir la mitad del pase del defensor del Bicho. Las charlas que se mantienen son Argentinos Juniors, más allá de que el 50 por ciento pertenece a Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Incluso hubo una nueva reunión el representante del futbolista.

Según confiaron las fuentes consultadas, el hecho de haber elevado la oferta económica fue algo que cayó bastante bien en Argentinos. Primero por la insistencia y la predisposición para seguir avanzando en la negociación, pero también porque si bien no trascendieron las cifras, la nueva propuesta estaría un par de escalones por encima del primer ofrecimiento.

En Argentinos hay algo que tienen en claro: que este mercado de pases es la última oportunidad que tiene el club para obtener algo de dinero por Freire, a quien en diciembre se le vence el contrato. Incluso desde La Paternal le indicaron a Ovación que el defensor se mostró reacio a renovar el vínculo. De allí el convencimiento pero básicamente la necesidad de llegar a un acuerdo con algún club, que por el momento sería Central.

Entre Central y Freire las charlas ya estuvieron y los trazos gruesos del contrato que firmaría el jugador en caso de que la negociación llegue a buen puerto ya están prácticamente amoldado a las pretensiones de ambas partes.

Un poco más lento viene lo de Leonardo Gil. Probablemente porque se trata de una negociación tripartita. Ayer hubo una nueva charla con Alfredo Dagna, presidente de Olimpo, club dueño del 50 por ciento del volante (la otra mitad pertenece a Estudiantes). Una posible resolución del tema que sea favorable para Central llevaría más tiempo que las otras dos, pero aquí también en Arroyito entienden que el paso dado fue hacia adelante.