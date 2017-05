El Ruso es muy claro

El Ruso Rodríguez apareció como embajador del plantel en la conferencia de prensa y no tuvo empacho en exteriorizar cuál es el pensamiento colectivo que reina puertas adentro del vestuario. "Por características, no nos queda cómodos meternos atrás. Cuando lo hicimos, lo sufrimos porque no contamos con jugadores para eso", remarcó el arquero canalla. Luego habló de Newell's, pese a que el derby más pasional del país cobrará vida el próximo domingo 14 en el Parque. "Siempre se mira de reojo cuando se acerca el clásico. Pero sí hay que enfocarse en lo que pasará el domingo porque si no estaremos equivocados. Luego sí pensar en lo que viviremos la próxima semana", enfatizó el rubio guardameta.

A la hora de hablar sobre San Lorenzo y comentar la racha adversa que acarrea el canalla ante el azulgrana (de los últimos 18 encuentros sólo ganó uno), el arquero dijo que "cada partido es diferente. Hay que entrar a la cancha y olvidarse de lo que pasó. Además, las rachas están para cortarse. Si hacemos las cosas, tenemos muchas chances de ganar".

Con respecto al trajín azulgrana, ya que jugó dos partidos en pocos días, el Ruso fue cauto a la hora de referirse a este tema. "No creo que acusen cansancio y a la vez vienen bien porque ganaron los dos encuentros que disputaron. Será un duro encuentro pero no habrá que confiarse".