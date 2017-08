El Ruso define

Diego Rodríguez tratará de darle hoy mismo un corte a su particular situación con Independiente para luego firmar con Central y poder debutar el sábado ante Colón. El motivo que aún no permite que el Ruso se haya convertido en jugador canalla oficialmente radica en que el arquero desea que el Rojo le salde una antigua deuda. Sin embargo, desde Avellaneda tomaron nota de que podrían tener inconvenientes por este tema, debido a que para debutar en la Superliga tendrá que estar al día con los contratos, y esperan solucionarlo a la brevedad.Central acordó comprarle la mitad de la ficha de Rodríguez al Rojo. A su vez, cerró el acuerdo tácito con la dirigencia que maneja Hugo Moyano en cuanto a los números y forma a pagar. También tiene cerrado el contrato con el arquero, pero no fue presentado a la AFA.El motivo es que "hasta que no se arregle lo de Independiente, el jugador no firmará", fue la frase que ayer volvió a sonar desde Capital Federal. No obstante, el jugador sabe que no será una batalla sencilla por diversos motivos.Pero espera hoy que haya una señal desde Avellaneda para dar por finalizado este tema, que lleva mucho tiempo en el tintero. Dependerá, claro está, de la voluntad de Moyano para que Central pueda contar ante el sabalero con su arquero titular. Aunque desde el entorno del jugador hay ilusión de que todo llegue a buen puerto a la brevedad.