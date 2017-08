El rosarino Felipe Arregui fue convocado a sumarse a Los Pumas

El pilar de Duendes Felipe Arregui junto a los jugadores Juan Manuel Leguizamón, Benjamín Macome y Santiago González Iglesias fueron convocados por el entrenador Daniel Hourcade para integrar el plantel de Los Pumas que el sábado se medirá frente a su par de Sudáfrica, en un encuentro válido por la segunda fecha del Rugby Championship.

Arregui reemplazará a Nahuel Tetaz Chaparro, quien fue descartado por el protocolo de conmoción al recibir un golpe en la cabeza. El ex La Plata se sometió a estudios después de ese choque en la cabeza que lo obligó a salir ante los Boks a pocos minutos antes del final y ayer el cuerpo técnico decidió cambiarlo.

En tanto, el tercera línea santiagueño Leguizamón y el octavo tucumano Benjamín Macome fueron convocados para reemplazar al rosarino Leonardo Senatore, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha, mientras que el apertura Santiago González Iglesias regresa al equipo nacional.

El seleccionado se entrenó ayer por la mañana en forma liviana en Cardales. La actividad estuvo centrada en movimientos físicos dentro del campo de juego y finalizó con distintas destrezas en ataque y defensa. Posteriormente, Los Pumas se trasladaron al aeroparque Jorge Newbery y viajaron hacia la ciudad de Salta, para quedar concentrados hasta el sábado para medirse frente a los sudafricanos.

La revancha entre ambos seleccionados, programada para las 16.40, se disputará en el estadio Padre Martearena y será dirigido por el árbitro francés Pascal Gauzere.

Hoy el conjunto albiceleste se entrenará en el Jockey Club de Salta, mañana será día de descanso y el viernes llevará a cabo el tradicional Captain´s Run.

En su próxima gira por Oceanía, el sábado 9 de septiembre Los Pumas se medirán frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en el Yarrow Stadium de la ciudad de New Plymouth, y una semana más tarde chocarán ante los Wallabies de Australia, en el GIO Stadium de Canberra.

El seleccionado argentino descendió al décimo puesto del ránking oficial de la World Rugby, tras la derrota sufrida el sábado frente a los sudafricanos; mientras que Sudáfrica desplazó del cuarto puesto a Australia, que cayó frente a Nueva Zelanda por 54 a 34, en Sydney.